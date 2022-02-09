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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220209/shalyapin-1771827793.html
"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной
"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной - РИА Новости, 09.02.2022
"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной
Прохор Шаляпин прокомментировал самочувствие Светланы Светличной. Ранее внучка актрисы Мария Ивашова рассказала, что не исключает возможность размещения... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:34
2022-02-09T11:34
шоубиз
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светлана светличная
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал самочувствие Светланы Светличной. Ранее внучка актрисы Мария Ивашова рассказала, что не исключает возможность размещения артистки в пансионате для пожилых людей.Шаляпин отметил, что в прошлом у них со Светличной были дружеские отношения. Он считает, что актриса "не переживет дом престарелых".В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что при этом в современных пансионатах хорошие условия.В пансионате для пожилых людей ранее находилась Лидия Федосеева-Шукшина. Она рассказывала, что ей понравились условия пребывания, однако на время ей пришлось вернуться домой из-за заболевания коронавирусом.
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знаменитости, светлана светличная, прохор шаляпин, шоу-бизнес
11:34 09.02.2022
 
"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной

Шаляпин рассказал о самочувствии Светличной и назвал ее одинокой

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезентация нового сезона телеканала СТС
Презентация нового сезона телеканала СТС - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал самочувствие Светланы Светличной. Ранее внучка актрисы Мария Ивашова рассказала, что не исключает возможность размещения артистки в пансионате для пожилых людей.
Шаляпин отметил, что в прошлом у них со Светличной были дружеские отношения. Он считает, что актриса "не переживет дом престарелых".

"Я думаю, что Светлана Афанасьевна не переживет никаких домов престарелых. <…> Она будет против такого учреждения, она чувствует себя хорошо дома. И единственный минус – это то, что она очень одинокий человек, ей нужна какая-то помощь. При всем уважении к домам пожилого человека большинство из нас хотели бы встретить закат жизни дома", – признался Прохор.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что при этом в современных пансионатах хорошие условия.

"Когда я однажды приехал туда, то был приятно удивлен. Такие дома похожи на санатории, где у каждого человека собственная комната. Там готовят еду, оказывают медицинскую поддержку…", – заключил артист.

В пансионате для пожилых людей ранее находилась Лидия Федосеева-Шукшина. Она рассказывала, что ей понравились условия пребывания, однако на время ей пришлось вернуться домой из-за заболевания коронавирусом.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 16:29Шоубиз
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате
 
ШоубизЗнаменитостиСветлана СветличнаяПрохор ШаляпинШоу-бизнес
 
 
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