"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной
Шаляпин рассказал о самочувствии Светличной и назвал ее одинокой
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал самочувствие Светланы Светличной. Ранее внучка актрисы Мария Ивашова рассказала, что не исключает возможность размещения артистки в пансионате для пожилых людей.
Шаляпин отметил, что в прошлом у них со Светличной были дружеские отношения. Он считает, что актриса "не переживет дом престарелых".
"Я думаю, что Светлана Афанасьевна не переживет никаких домов престарелых. <…> Она будет против такого учреждения, она чувствует себя хорошо дома. И единственный минус – это то, что она очень одинокий человек, ей нужна какая-то помощь. При всем уважении к домам пожилого человека большинство из нас хотели бы встретить закат жизни дома", – признался Прохор.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что при этом в современных пансионатах хорошие условия.
"Когда я однажды приехал туда, то был приятно удивлен. Такие дома похожи на санатории, где у каждого человека собственная комната. Там готовят еду, оказывают медицинскую поддержку…", – заключил артист.
В пансионате для пожилых людей ранее находилась Лидия Федосеева-Шукшина. Она рассказывала, что ей понравились условия пребывания, однако на время ей пришлось вернуться домой из-за заболевания коронавирусом.