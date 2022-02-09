https://ria.ru/20220209/shalyapin-1771827793.html

"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной

"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной - РИА Новости, 09.02.2022

"Очень одинокий человек": Шаляпин о самочувствии Светличной

Прохор Шаляпин прокомментировал самочувствие Светланы Светличной. Ранее внучка актрисы Мария Ивашова рассказала, что не исключает возможность размещения... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:34

2022-02-09T11:34

2022-02-09T11:34

шоубиз

знаменитости

светлана светличная

прохор шаляпин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Прохор Шаляпин прокомментировал самочувствие Светланы Светличной. Ранее внучка актрисы Мария Ивашова рассказала, что не исключает возможность размещения артистки в пансионате для пожилых людей.Шаляпин отметил, что в прошлом у них со Светличной были дружеские отношения. Он считает, что актриса "не переживет дом престарелых".В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что при этом в современных пансионатах хорошие условия.В пансионате для пожилых людей ранее находилась Лидия Федосеева-Шукшина. Она рассказывала, что ей понравились условия пребывания, однако на время ей пришлось вернуться домой из-за заболевания коронавирусом.

https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html

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знаменитости, светлана светличная, прохор шаляпин, шоу-бизнес