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Россия и Китай будут взаимодействовать в антимонопольном регулировании IT
Россия и Китай будут взаимодействовать в антимонопольном регулировании IT - РИА Новости, 09.02.2022
Россия и Китай будут взаимодействовать в антимонопольном регулировании IT
Руководитель ФАС России Максим Шаскольский и министр Главного государственного управления по контролю и регулированию рынка КНР г-н Чжан Гун от имени... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:12
2022-02-09T15:12
2022-02-09T15:11
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МОСКВА, 9 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководитель ФАС России Максим Шаскольский и министр Главного государственного управления по контролю и регулированию рынка КНР г-н Чжан Гун от имени правительств своих стран подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ФАС.В числе его ключевых положений — взаимодействие по вопросам антимонопольного регулирования на цифровых рынках.Соглашение предусматривает создание правовых основ для взаимодействия антимонопольных органов при правоприменительной деятельности в отношении хозяйствующих субъектов двух стран, а также третьих стран, деятельность которых влияет на состояние конкуренции в России и Китае.Одной из текущих приоритетных задач антимонопольных регуляторов двух государств остаётся обмен информацией о влиянии цифровизации на состояние конкуренции на национальных рынках, а также оценка состояния конкуренции на них, говорится в сообщении.
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