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В Великом Новгороде завели дело после падения наледи на женщину и ребенка

В Великом Новгороде завели дело после падения наледи на женщину и ребенка - РИА Новости, 09.02.2022

В Великом Новгороде завели дело после падения наледи на женщину и ребенка

Дело об оказании небезопасных услуг завели в Великом Новгороде, где женщина получила травмы из-за падения наледи и снега на нее и коляску с ребенком, сообщает... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:33

2022-02-09T09:33

2022-02-09T10:16

происшествия

октябрьский

новгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Дело об оказании небезопасных услуг завели в Великом Новгороде, где женщина получила травмы из-за падения наледи и снега на нее и коляску с ребенком, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.Ранее прокуратура организовала проверку по информации СМИ о падении наледи на женщину и коляску с ребенком в Великом Новгороде.По версии следствия, вечером 8 февраля на улице Октябрьская в Великом Новгороде из-за несвоевременной уборки и очистки кровли многоквартирного дома снег и наледь сошли на проходящую по тротуару женщину, а также ее сына 2020 года рождения в коляске. Женщине причинены телесные повреждения."По данному факту следственным отделом по городу Великий Новгород следственного управления СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, максимальная санкция – лишение свободы на два года – ред.)", - говорится в сообщении.Идут следственные действия.

https://ria.ru/20220205/naled-1771241981.html

октябрьский

новгородская область

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происшествия, октябрьский, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)