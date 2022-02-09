https://ria.ru/20220209/radikaly-1771845583.html

СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве

СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве - РИА Новости, 09.02.2022

СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве

Следственный комитет России вычислил еще двух украинских радикалов, участвовавших в погроме Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:05

2022-02-09T12:05

2022-02-09T12:05

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следственный комитет России вычислил еще двух украинских радикалов, участвовавших в погроме Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ."Установлены ещё двое граждан Украины, причастных к нападению на пользующийся международной защитой Российский центр науки и культуры в городе Киеве Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями получены доказательства того, что 17 февраля 2018 года Сергей Филимонов и Сергей Бондарь, являясь членами украинской праворадикальной организации "С14", в числе иных лиц приняли участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, в ходе которого незаконно проникли в служебные помещения, повредили имущество, совершили надругательство над российским флагом.Действия Филимонова и Бондаря квалифицированы как нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между РФ и Украиной, а также надругательство над Государственным флагом РФ. Подчеркивается, что им заочно предъявлены обвинения, приняты меры к организации их международного розыска.Добавляется, что за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве к уголовной ответственности уже привлечены двое россиян и пятеро украинцев из числа участников и руководителей украинских праворадикальных организаций "С14" и "Традиция и порядок".

https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, россия, киев