СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве
СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве в 2018 году
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следственный комитет России вычислил еще двух украинских радикалов, участвовавших в погроме Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.
"Установлены ещё двое граждан Украины, причастных к нападению на пользующийся международной защитой Российский центр науки и культуры в городе Киеве Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями получены доказательства того, что 17 февраля 2018 года Сергей Филимонов и Сергей Бондарь, являясь членами украинской праворадикальной организации "С14", в числе иных лиц приняли участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, в ходе которого незаконно проникли в служебные помещения, повредили имущество, совершили надругательство над российским флагом.
Действия Филимонова и Бондаря квалифицированы как нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между РФ и Украиной, а также надругательство над Государственным флагом РФ. Подчеркивается, что им заочно предъявлены обвинения, приняты меры к организации их международного розыска.
Добавляется, что за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве к уголовной ответственности уже привлечены двое россиян и пятеро украинцев из числа участников и руководителей украинских праворадикальных организаций "С14" и "Традиция и порядок".
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