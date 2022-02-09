Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/radikaly-1771845583.html
СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве
СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве - РИА Новости, 09.02.2022
СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве
Следственный комитет России вычислил еще двух украинских радикалов, участвовавших в погроме Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:05
2022-02-09T12:05
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следственный комитет России вычислил еще двух украинских радикалов, участвовавших в погроме Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ."Установлены ещё двое граждан Украины, причастных к нападению на пользующийся международной защитой Российский центр науки и культуры в городе Киеве Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователями получены доказательства того, что 17 февраля 2018 года Сергей Филимонов и Сергей Бондарь, являясь членами украинской праворадикальной организации "С14", в числе иных лиц приняли участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, в ходе которого незаконно проникли в служебные помещения, повредили имущество, совершили надругательство над российским флагом.Действия Филимонова и Бондаря квалифицированы как нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между РФ и Украиной, а также надругательство над Государственным флагом РФ. Подчеркивается, что им заочно предъявлены обвинения, приняты меры к организации их международного розыска.Добавляется, что за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве к уголовной ответственности уже привлечены двое россиян и пятеро украинцев из числа участников и руководителей украинских праворадикальных организаций "С14" и "Традиция и порядок".
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758754543.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, россия, киев
12:05 09.02.2022
 
СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве

СК вычислил еще двух радикалов, напавших на Российский центр науки в Киеве в 2018 году

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Следственный комитет России вычислил еще двух украинских радикалов, участвовавших в погроме Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.
"Установлены ещё двое граждан Украины, причастных к нападению на пользующийся международной защитой Российский центр науки и культуры в городе Киеве Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями получены доказательства того, что 17 февраля 2018 года Сергей Филимонов и Сергей Бондарь, являясь членами украинской праворадикальной организации "С14", в числе иных лиц приняли участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, в ходе которого незаконно проникли в служебные помещения, повредили имущество, совершили надругательство над российским флагом.
Действия Филимонова и Бондаря квалифицированы как нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между РФ и Украиной, а также надругательство над Государственным флагом РФ. Подчеркивается, что им заочно предъявлены обвинения, приняты меры к организации их международного розыска.
Добавляется, что за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве к уголовной ответственности уже привлечены двое россиян и пятеро украинцев из числа участников и руководителей украинских праворадикальных организаций "С14" и "Традиция и порядок".
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября 2021, 14:38
На Украине нашли способ "разорвать Россию"
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУкраинаРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала