https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771659718.html

Опытный пилот рассказал о самом опасном рейсе в своей карьере

Опытный пилот рассказал о самом опасном рейсе в своей карьере - РИА Новости, 09.02.2022

Опытный пилот рассказал о самом опасном рейсе в своей карьере

Опытный пилот рассказал о самом страшном воспоминании, связанным с его работой, сообщает Express. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T01:00

2022-02-09T01:00

2022-02-09T01:00

туризм

туризм

boeing 767

сан-паулу (город)

новости - туризм

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Опытный пилот рассказал о самом страшном воспоминании, связанным с его работой, сообщает Express."Это был ночной вылет из Сан-Паулу. Перед отрывом от земли у полностью загруженного Boeing 767 лопнула шина. На высоте 300 метров второй пилот попытался убрать закрылки, но это удалось сделать только с одной стороны", — вспоминает Пол.Такая асимметрия заставляет самолет разворачиваться при наборе высоты, и в Сан-Паулу борт двинулся в сторону горы, добавил он. Управляя лайнером вручную, экипаж смог вырулить и сообщил об аварийной ситуации диспетчеру. Дальше пришлось кружить вокруг города, чтобы сжечь топливо и совершить посадку."Нам потребовались часы, чтобы количество керосина в баках не было опасным для приземления. Мы рассчитали скорость захода на посадку с работающими закрылками, она оказалась примерно на четверть выше обычной", — рассказывает командир корабля. "Приземление с лопнувшей шиной было очень сложным. Самолет чуть не выехал за пределы взлетно-посадочной полосы — остановился в 90 метрах от ее конца, тормоза лайнера были раскалены, — говорит Пол. — Уже на земле мы обнаружили, что лопнувшая шина не только попала в датчик шасси, но и повредила еще ряд приборов".Кроме того, в крыле оказалось отверстие размером 150 на 180 сантиметров. "Ноги подкосились, когда я понял, как близко 260 пассажиров были к гибели. Тот день снился мне в кошмарах еще несколько лет", – признался летчик.

https://ria.ru/20220113/aplodismenty-1767475714.html

https://ria.ru/20220126/bortprovodnik-1769457797.html

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туризм, boeing 767, сан-паулу (город), новости - туризм