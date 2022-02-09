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Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2"
Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.02.2022
Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2"
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае "вторжения" России на Украину проект "Северный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T00:39
2022-02-09T00:39
в мире
россия
сша
северный поток — 2
германия
украина
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае "вторжения" России на Украину проект "Северный поток 2" не продвинется.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера."Он (Шольц - ред.) подтвердил, что если вторжение произойдет, "Северный поток 2" не будет продвигаться", - сказал Макконнелл журналистам. По словам Макконелла, обещание было сделано, когда двое мужчин вместе ужинали в понедельник вечером в Вашингтоне.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.На следующей неделе Шольц посетит Россию.
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в мире, россия, сша, северный поток — 2, германия, украина
00:39 09.02.2022
 
Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2"

Сенатор США Макконелл заявил, что Шольц готов поддержать санкции по "Северному потоку — 2"

© REUTERS / Leah MillisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае "вторжения" России на Украину проект "Северный поток 2" не продвинется.
Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.
"Он (Шольц - ред.) подтвердил, что если вторжение произойдет, "Северный поток 2" не будет продвигаться", - сказал Макконнелл журналистам. По словам Макконелла, обещание было сделано, когда двое мужчин вместе ужинали в понедельник вечером в Вашингтоне.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
На следующей неделе Шольц посетит Россию.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 03:14
Шольц оценил переговоры с Байденом
 
В миреРоссияСШАСеверный поток — 2ГерманияУкраина
 
 
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