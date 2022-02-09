Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2"
Сенатор США Макконелл заявил, что Шольц готов поддержать санкции по "Северному потоку — 2"
Канцлер Германии Олаф Шольц
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае "вторжения" России на Украину проект "Северный поток 2" не продвинется.
Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера.
"Он (Шольц - ред.) подтвердил, что если вторжение произойдет, "Северный поток 2" не будет продвигаться", - сказал Макконнелл журналистам. По словам Макконелла, обещание было сделано, когда двое мужчин вместе ужинали в понедельник вечером в Вашингтоне.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
На следующей неделе Шольц посетит Россию.
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