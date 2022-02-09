https://ria.ru/20220209/pozitsiya-1771788454.html

Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2"

Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.02.2022

Сенатор США рассказал о позиции Шольца по "Северному потоку — 2"

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае "вторжения" России на Украину проект "Северный... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T00:39

2022-02-09T00:39

2022-02-09T00:39

в мире

россия

сша

северный поток — 2

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771658425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_372e0ce75df3538e3b7dfdbd322abff2.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае "вторжения" России на Украину проект "Северный поток 2" не продвинется.Президент США Джо Байден ранее пригрозил остановить "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Стоя с ним рядом на пресс-конференции в Белом доме, Шольц так и не произнес названия газопровода. Так же он поступил в эфире CNN, несмотря на усилия интервьюера."Он (Шольц - ред.) подтвердил, что если вторжение произойдет, "Северный поток 2" не будет продвигаться", - сказал Макконнелл журналистам. По словам Макконелла, обещание было сделано, когда двое мужчин вместе ужинали в понедельник вечером в Вашингтоне.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.На следующей неделе Шольц посетит Россию.

https://ria.ru/20220208/razgovor-1771584424.html

россия

сша

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, северный поток — 2, германия, украина