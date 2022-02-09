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В МИД заявили о превращении "Северного потока — 2" в инструмент давления
В МИД заявили о превращении "Северного потока — 2" в инструмент давления - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД заявили о превращении "Северного потока — 2" в инструмент давления
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:57
2022-02-09T11:57
2022-02-09T13:05
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток — 2
сергей рябков
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сша
москва
нато
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Евросоюз готов терпеть любые невзгоды, лишь бы навредить Москве, тема газопровода "Северный поток 2" превратилась в инструмент давления на РФ."Это отражение, к сожалению, сложившихся в Европе, НАТО и ЕС реалий, где не то что нет какой-то самостоятельности и независимости, а просто попытки оценить собственные интересы и правильно их взвесить в долгосрочном плане не предпринимаются. Повторяется одно и то же. Люди бравируют тем, что они готовы пережить любые невзгоды, лишь бы нагадить Москве. Вот суть политики Запада и, в частности, Евросоюза", - добавил замминистра.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2022-02-09T11:57
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, сергей рябков, россия, сша, москва, нато, евросоюз, видео
11:57 09.02.2022 (обновлено: 13:05 09.02.2022)
В МИД заявили о превращении "Северного потока — 2" в инструмент давления
Замглавы МИД Рябков заявил о превращении "Северного потока — 2" в инструмент давления