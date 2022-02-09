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Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США
Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США - РИА Новости, 09.02.2022
Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США
Американские дипломаты уезжают из посольства в Москве в соответствии с требованиями России, процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:02
2022-02-09T13:23
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американские дипломаты уезжают из посольства в Москве в соответствии с требованиями России, процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я фиксирую, что американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор. Но люди из американского посольства в Москве уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули", - сказал Рябков журналистам.
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
12:02 09.02.2022 (обновлено: 13:23 09.02.2022)
 
Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США

Замглавы МИД Рябков: взаимное сокращение посольств продолжается по вине Вашингтона

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американские дипломаты уезжают из посольства в Москве в соответствии с требованиями России, процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я фиксирую, что американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор. Но люди из американского посольства в Москве уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули", - сказал Рябков журналистам.
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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СШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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