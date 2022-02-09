https://ria.ru/20220209/posolstvo-1771842780.html

Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США

Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США - РИА Новости, 09.02.2022

Рябков возложил вину за взаимное сокращение посольств на США

Американские дипломаты уезжают из посольства в Москве в соответствии с требованиями России, процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:02

2022-02-09T12:02

2022-02-09T13:23

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американские дипломаты уезжают из посольства в Москве в соответствии с требованиями России, процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я фиксирую, что американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор. Но люди из американского посольства в Москве уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220203/viza-1770812628.html

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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков