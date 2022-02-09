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В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов

В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов - РИА Новости, 09.02.2022

В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов

Власти Подмосковья определили 20 приоритетных мест, где в 2022 году необходимо обустроить разворотные круги для общественного транспорта, в их числе ЖК... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:52

2022-02-09T16:52

2022-02-09T20:09

новости подмосковья

красногорск

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Подмосковья определили 20 приоритетных мест, где в 2022 году необходимо обустроить разворотные круги для общественного транспорта, в их числе ЖК "Люберцы", ЖК "Пригород Лесное" в Ленинском городском округе и ЖК "Солнечная Система" в Химках, сообщает пресс-служба облправительства.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в среду проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК "Государев дом" в Ленинском городском округе.Там напомнили, что с 1 ноября 2021 года в Московской области перешли на ручной контроль работы автобусов, определен перечень из 28 "горячих" точек. Ежедневно в час пик там дежурит более 100 инспекторов и в случае возникновениям проблем оперативно на них реагируют.Кроме того, в этом году в в Одинцово, Мытищах, Красногорске, Балашихе, Видном и других крупных городах Подмосковья, будет открыто свыше 100 выделенных полос для общественного транспорта. Как отмечается в сообщении, к концу года использование общественного транспорта на более, чем 500 автобусных маршрутах станет комфортнее, перемены почувствуют более 700 тысяч человек.Губернатор сообщил, что в подмосковных автобусах будут уходить от оплаты проезда "живыми деньгами".

https://ria.ru/20211102/raskhody-1757354290.html

https://ria.ru/20211013/ekonomiya-1754331601.html

https://ria.ru/20211129/dorogi-1761301839.html

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красногорск, московская область (подмосковье), балашиха, мострансавто, андрей воробьев, общество