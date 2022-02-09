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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220209/ploschadki-1771915663.html
В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов
В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов - РИА Новости, 09.02.2022
В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов
Власти Подмосковья определили 20 приоритетных мест, где в 2022 году необходимо обустроить разворотные круги для общественного транспорта, в их числе ЖК... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:52
2022-02-09T20:09
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
балашиха
мострансавто
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Подмосковья определили 20 приоритетных мест, где в 2022 году необходимо обустроить разворотные круги для общественного транспорта, в их числе ЖК "Люберцы", ЖК "Пригород Лесное" в Ленинском городском округе и ЖК "Солнечная Система" в Химках, сообщает пресс-служба облправительства.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в среду проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК "Государев дом" в Ленинском городском округе.Там напомнили, что с 1 ноября 2021 года в Московской области перешли на ручной контроль работы автобусов, определен перечень из 28 "горячих" точек. Ежедневно в час пик там дежурит более 100 инспекторов и в случае возникновениям проблем оперативно на них реагируют.Кроме того, в этом году в в Одинцово, Мытищах, Красногорске, Балашихе, Видном и других крупных городах Подмосковья, будет открыто свыше 100 выделенных полос для общественного транспорта. Как отмечается в сообщении, к концу года использование общественного транспорта на более, чем 500 автобусных маршрутах станет комфортнее, перемены почувствуют более 700 тысяч человек.Губернатор сообщил, что в подмосковных автобусах будут уходить от оплаты проезда "живыми деньгами".
https://ria.ru/20211102/raskhody-1757354290.html
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красногорск, московская область (подмосковье), балашиха, мострансавто, андрей воробьев, общество
16:52 09.02.2022 (обновлено: 20:09 09.02.2022)
 

В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения площадки строительства нового разворотного круга в ЖК "Государев дом" в Ленинском городском округе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения площадки строительства нового разворотного круга в ЖК Государев дом в Ленинском городском округе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Подмосковья определили 20 приоритетных мест, где в 2022 году необходимо обустроить разворотные круги для общественного транспорта, в их числе ЖК "Люберцы", ЖК "Пригород Лесное" в Ленинском городском округе и ЖК "Солнечная Система" в Химках, сообщает пресс-служба облправительства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в среду проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК "Государев дом" в Ленинском городском округе.
"В жилом комплексе проживает порядка 25 тысяч человек. Люди жаловались, что транспортные средства, выходящие на линии, слишком маленькие - из-за этого на остановках образуются очереди. Запустить более вместительные автобусы не могли, поскольку отсутствовала разворотная площадка. По поручению Андрея Воробьева ее оперативно обустроили", - пояснили в пресс-службе.
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Там напомнили, что с 1 ноября 2021 года в Московской области перешли на ручной контроль работы автобусов, определен перечень из 28 "горячих" точек. Ежедневно в час пик там дежурит более 100 инспекторов и в случае возникновениям проблем оперативно на них реагируют.
"С декабря 2021 года на остановках с наибольшим пассажиропотоком начали устанавливать камеры, чтобы ежедневно онлайн отслеживать "горячие" точки. В первую очередь определяется причина очередей – недостаток автобусов, пробки или срывы рейсов. При необходимости на маршруты выходят дополнительные транспортные средства", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в этом году в в Одинцово, Мытищах, Красногорске, Балашихе, Видном и других крупных городах Подмосковья, будет открыто свыше 100 выделенных полос для общественного транспорта. Как отмечается в сообщении, к концу года использование общественного транспорта на более, чем 500 автобусных маршрутах станет комфортнее, перемены почувствуют более 700 тысяч человек.
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"Московская область развивается, сдаются новые микрорайоны, нам нужно успевать и с детскими садами, и с поликлиниками. Также и дороги, общественный транспорт должны соответствовать. В области порядка 14 тысяч водителей работают, сейчас около 12% из них болеют. Загрузка очень серьезная, особенно в часы пик", - сказал Воробьев на встрече с водителями автобусов.
Губернатор сообщил, что в подмосковных автобусах будут уходить от оплаты проезда "живыми деньгами".
"Мы полностью переходим на безналичную оплату. "Наличка" еще остается, но нам надо стремиться к нулю. Это удобно и жителю, и водителю - здесь все становится прозрачным", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
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Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)БалашихаМострансавтоАндрей ВоробьевОбщество
 
 
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