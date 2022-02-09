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В Новосибирской области ужесточили ограничения по COVID-19
В Новосибирской области ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
В Новосибирской области ужесточили ограничения по COVID-19
Дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ввели в среду власти Новосибирской области, среди них запрет на проведение массовых... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:30
2022-02-09T12:30
2022-02-09T12:30
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ввели в среду власти Новосибирской области, среди них запрет на проведение массовых мероприятий и заселение в гостиницы по QR-кодам, сообщает облправительство."На территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках", - говорится в сообщении.Согласно новым ограничениям, заселиться в гостиницы Новосибирской области можно только при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенного в последние шесть месяцев заболевания, или отрицательного результата лабораторного теста, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице."При этом лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице", - отметили власти.Также работодателям предписано обеспечить дистанционный режим работы на дому не менее чем для 30% штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного режима работы на дому.По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в регионе за последние сутки зарегистрировано 3978 новых случаев коронавируса, госпитализировано 399 человек. Коронавирус, в частности, выявлен у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он работает удаленно.
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общество, здоровье - общество, новосибирская область, россия, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19
В Новосибирской области ужесточили ограничения по COVID-19
В Новосибирской области приостановили проведение массовых мероприятий из-за COVID-19
НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости.
Дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ввели в среду власти Новосибирской области, среди них запрет на проведение массовых мероприятий и заселение в гостиницы по QR-кодам, сообщает
облправительство.
"На территории Новосибирской области
предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ
, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках", - говорится в сообщении.
Согласно новым ограничениям, заселиться в гостиницы Новосибирской области можно только при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенного в последние шесть месяцев заболевания, или отрицательного результата лабораторного теста, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице.
"При этом лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице", - отметили власти.
Также работодателям предписано обеспечить дистанционный режим работы на дому не менее чем для 30% штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного режима работы на дому.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в регионе за последние сутки зарегистрировано 3978 новых случаев коронавируса, госпитализировано 399 человек. Коронавирус, в частности, выявлен у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он работает удаленно.