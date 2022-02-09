00:48 09.02.2022 (обновлено: 00:59 09.02.2022)
Салливан обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Украины
Советник Байдена Салливан и генсек НАТО выразили готовность к диалогу с Россией
© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога с Россией для деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-служба Салливана.
"Они обсудили общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией сил вдоль украинских границ и подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации", - говорится в пресс-релизе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.