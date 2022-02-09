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Салливан обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Украины
Салливан обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2022
Салливан обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре выразили готовность к... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T00:48
2022-02-09T00:59
в мире
сша
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога с Россией для деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-служба Салливана."Они обсудили общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией сил вдоль украинских границ и подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации", - говорится в пресс-релизе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220208/nato-1771736426.html
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в мире, сша, украина, нато
00:48 09.02.2022 (обновлено: 00:59 09.02.2022)
 
Салливан обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Украины

Советник Байдена Салливан и генсек НАТО выразили готовность к диалогу с Россией

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога с Россией для деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-служба Салливана.
"Они обсудили общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией сил вдоль украинских границ и подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации", - говорится в пресс-релизе.
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Вчера, 17:37
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
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