https://ria.ru/20220209/nauka_v_muzeyakh-1771808646.html

Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии

Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии - РИА Новости, 09.02.2022

Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии

В День российской науки в Музее космонавтики Москвы прошел круглый стол "Наука в музее". Участники мероприятия обсудили, что связывает исследовательские... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:07

2022-02-09T09:07

2022-02-09T10:12

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В День российской науки в Музее космонавтики Москвы прошел круглый стол "Наука в музее". Участники мероприятия обсудили, что связывает исследовательские институты, школы и выставки, и почему музеи полноценные участники научного процесса.Музейное "закулисье" незаслуженно остается без внимания, считают эксперты. В публичное пространство часто выходит информация о новых экспозициях, тогда как большую исследовательскую работу, которую проводят сотрудники музея, практически не освещают.В музеях России, как и в исследовательских институтах, кипит научная работа: выходят сборники, организуются археологические раскопки и проходят фундаментальные исследования коллекций и экспонатов — отметили на круглом столе. Например, большим археологическим событием 2021 года стало открытие места Судбищенского сражения. В изучении артефактов приняли участие специалисты Государственного музея-заповедника "Куликово поле"."Разговор о науке в музеях нужно сужать до отдельных тем и обсуждать их отдельно: наука и публикации, наука и просветительство — их очень много. И я думаю, что мы будем этим заниматься. В июле этого года во Владивостоке пройдет научная конференция, где мы продолжим погружаться в наш разговор", — рассказал заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.По словам экспертов, экскурсоводы никогда не ограничиваются описанием предмета и с помощью научных статей воссоздают полную картину времени, к которому относится экспозиция. Как и сотрудники исследовательских институтов, специалисты музеев публикуют свои научные работы, посещают конференции и проводят лекции."Очень часто именно выставки, подготовка публикаций и каталогов заставляют нас что-то пересматривать и уточнять. Это помогает найти неожиданные связи между предметами и сюжетами жизни. Иногда лежащие рядом предметы ведут к научному открытию", — отметил заместитель директора Государственного музея российской литературы имени В. И. Даля Эрнест Орлов.Пока исследовательская работа музеев скрыта от глаз широкой публики, на первом месте остается их огромный вклад в популяризацию и распространение знаний, считают эксперты. По их мнению, достижения академической науки очень далеки от школ, и то, что для ученых давно прошедший этап, до сих пор не включено в методические разработки."Мы находимся где-то посередине: между исследовательскими институтами и широкими массами, которые не часто берут в руки научные исследования. Мы, как ученые, всегда следим за новыми публикациями. И приходя в музей, наши посетители могут увидеть и прикоснуться к новому из мира науки", — объяснила заместитель генерального директора Музея политической истории Елена Лысенко.Эксперты считают, что одна из основных задач музея — это передача знаний, которые подтверждены научно."Без науки музеи становятся выставочным залом. Это не упрек выставочному залу, но без науки мы теряем всю душу и все те смыслы, которые наполняют нашу музейную деятельность", — считает заместитель директора Музея-заповедника "Владивостокская крепость" Афанасий Гнедовский.Круглый стол состоялся в рамках Всероссийского межмузейного проекта "Единство непохожих".

https://ria.ru/20220110/sudbischenskaya_bitva-1767080546.html

https://ria.ru/20220208/nauka-1771526226.html

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