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Наука
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Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии
Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии - РИА Новости, 09.02.2022
Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии
В День российской науки в Музее космонавтики Москвы прошел круглый стол "Наука в музее". Участники мероприятия обсудили, что связывает исследовательские... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T09:07
2022-02-09T10:12
социальный навигатор
москва
владивосток
россия
музеи
общество
наука
что не найдешь в учебнике
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В День российской науки в Музее космонавтики Москвы прошел круглый стол "Наука в музее". Участники мероприятия обсудили, что связывает исследовательские институты, школы и выставки, и почему музеи полноценные участники научного процесса.Музейное "закулисье" незаслуженно остается без внимания, считают эксперты. В публичное пространство часто выходит информация о новых экспозициях, тогда как большую исследовательскую работу, которую проводят сотрудники музея, практически не освещают.В музеях России, как и в исследовательских институтах, кипит научная работа: выходят сборники, организуются археологические раскопки и проходят фундаментальные исследования коллекций и экспонатов — отметили на круглом столе. Например, большим археологическим событием 2021 года стало открытие места Судбищенского сражения. В изучении артефактов приняли участие специалисты Государственного музея-заповедника "Куликово поле"."Разговор о науке в музеях нужно сужать до отдельных тем и обсуждать их отдельно: наука и публикации, наука и просветительство — их очень много. И я думаю, что мы будем этим заниматься. В июле этого года во Владивостоке пройдет научная конференция, где мы продолжим погружаться в наш разговор", — рассказал заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.По словам экспертов, экскурсоводы никогда не ограничиваются описанием предмета и с помощью научных статей воссоздают полную картину времени, к которому относится экспозиция. Как и сотрудники исследовательских институтов, специалисты музеев публикуют свои научные работы, посещают конференции и проводят лекции."Очень часто именно выставки, подготовка публикаций и каталогов заставляют нас что-то пересматривать и уточнять. Это помогает найти неожиданные связи между предметами и сюжетами жизни. Иногда лежащие рядом предметы ведут к научному открытию", — отметил заместитель директора Государственного музея российской литературы имени В. И. Даля Эрнест Орлов.Пока исследовательская работа музеев скрыта от глаз широкой публики, на первом месте остается их огромный вклад в популяризацию и распространение знаний, считают эксперты. По их мнению, достижения академической науки очень далеки от школ, и то, что для ученых давно прошедший этап, до сих пор не включено в методические разработки."Мы находимся где-то посередине: между исследовательскими институтами и широкими массами, которые не часто берут в руки научные исследования. Мы, как ученые, всегда следим за новыми публикациями. И приходя в музей, наши посетители могут увидеть и прикоснуться к новому из мира науки", — объяснила заместитель генерального директора Музея политической истории Елена Лысенко.Эксперты считают, что одна из основных задач музея — это передача знаний, которые подтверждены научно."Без науки музеи становятся выставочным залом. Это не упрек выставочному залу, но без науки мы теряем всю душу и все те смыслы, которые наполняют нашу музейную деятельность", — считает заместитель директора Музея-заповедника "Владивостокская крепость" Афанасий Гнедовский.Круглый стол состоялся в рамках Всероссийского межмузейного проекта "Единство непохожих".
https://ria.ru/20220110/sudbischenskaya_bitva-1767080546.html
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социальный навигатор, москва, владивосток, россия, музеи, общество, что не найдешь в учебнике, куликово поле (заповедник)
09:07 09.02.2022 (обновлено: 10:12 09.02.2022)
 

Что скрывает экспонат? Наука в музеях стала предметом дискуссии

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.
Посетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке Российская империя, приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее. - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В День российской науки в Музее космонавтики Москвы прошел круглый стол "Наука в музее". Участники мероприятия обсудили, что связывает исследовательские институты, школы и выставки, и почему музеи полноценные участники научного процесса.
Музейное "закулисье" незаслуженно остается без внимания, считают эксперты. В публичное пространство часто выходит информация о новых экспозициях, тогда как большую исследовательскую работу, которую проводят сотрудники музея, практически не освещают.

"Наука, как медиатренд, сегодня является самым читаемым пунктом в мире после политики. Спрос на российскую науку и работу музеев с каждым годом растет. И это не просто туристические группы, а широкая зарубежная аудитория, которая ежедневно хочет узнавать из новостей больше. И музеи могут стать частью этого большого информационного потока", — рассказала руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

В музеях России, как и в исследовательских институтах, кипит научная работа: выходят сборники, организуются археологические раскопки и проходят фундаментальные исследования коллекций и экспонатов — отметили на круглом столе. Например, большим археологическим событием 2021 года стало открытие места Судбищенского сражения. В изучении артефактов приняли участие специалисты Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
"Разговор о науке в музеях нужно сужать до отдельных тем и обсуждать их отдельно: наука и публикации, наука и просветительство — их очень много. И я думаю, что мы будем этим заниматься. В июле этого года во Владивостоке пройдет научная конференция, где мы продолжим погружаться в наш разговор", — рассказал заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.
По словам экспертов, экскурсоводы никогда не ограничиваются описанием предмета и с помощью научных статей воссоздают полную картину времени, к которому относится экспозиция. Как и сотрудники исследовательских институтов, специалисты музеев публикуют свои научные работы, посещают конференции и проводят лекции.
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"Очень часто именно выставки, подготовка публикаций и каталогов заставляют нас что-то пересматривать и уточнять. Это помогает найти неожиданные связи между предметами и сюжетами жизни. Иногда лежащие рядом предметы ведут к научному открытию", — отметил заместитель директора Государственного музея российской литературы имени В. И. Даля Эрнест Орлов.
Пока исследовательская работа музеев скрыта от глаз широкой публики, на первом месте остается их огромный вклад в популяризацию и распространение знаний, считают эксперты. По их мнению, достижения академической науки очень далеки от школ, и то, что для ученых давно прошедший этап, до сих пор не включено в методические разработки.
"Мы находимся где-то посередине: между исследовательскими институтами и широкими массами, которые не часто берут в руки научные исследования. Мы, как ученые, всегда следим за новыми публикациями. И приходя в музей, наши посетители могут увидеть и прикоснуться к новому из мира науки", — объяснила заместитель генерального директора Музея политической истории Елена Лысенко.
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Эксперты считают, что одна из основных задач музея — это передача знаний, которые подтверждены научно.
"Без науки музеи становятся выставочным залом. Это не упрек выставочному залу, но без науки мы теряем всю душу и все те смыслы, которые наполняют нашу музейную деятельность", — считает заместитель директора Музея-заповедника "Владивостокская крепость" Афанасий Гнедовский.
Круглый стол состоялся в рамках Всероссийского межмузейного проекта "Единство непохожих".
 
НаукаСоциальный навигаторМоскваВладивостокРоссияМузеиОбществоЧто не найдешь в учебникеКуликово поле (заповедник)
 
 
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