https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html

Американский дипломат заявил об отсутствии у Украины права на вступление в НАТО

Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО - РИА Новости, 09.02.2022

Американский дипломат заявил об отсутствии у Украины права на вступление в НАТО

У Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока, написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:00

2022-02-09T17:00

2022-02-09T17:11

политика

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нато

верховная рада украины

сша

майкл макфол

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока, написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.По его словам, Киеву необходимо заслужить членство в военном союзе, а также получить согласие всех стран блока.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Киева. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс республики в Евросоюз и НАТО. Как заявил бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в объединение Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20220209/golovolomka-1771906810.html

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политика, украина, нато, верховная рада украины, сша, майкл макфол