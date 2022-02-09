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Американский дипломат заявил об отсутствии у Украины права на вступление в НАТО
Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО - РИА Новости, 09.02.2022
Американский дипломат заявил об отсутствии у Украины права на вступление в НАТО
У Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока, написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:00
2022-02-09T17:11
политика
украина
нато
верховная рада украины
сша
майкл макфол
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока, написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.По его словам, Киеву необходимо заслужить членство в военном союзе, а также получить согласие всех стран блока.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Киева. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс республики в Евросоюз и НАТО. Как заявил бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в объединение Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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политика, украина, нато, верховная рада украины, сша, майкл макфол
17:00 09.02.2022 (обновлено: 17:11 09.02.2022)
 
Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО

Бывший посол США в России Макфол: у Украины нет права вступить в НАТО

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкБывший посол США в России Майкл Макфол
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Бывший посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока, написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Позвольте мне уточнить. Украина не обладает правом вступить в НАТО. НАТО не обязана принимать Украину", — написал дипломат.

По его словам, Киеву необходимо заслужить членство в военном союзе, а также получить согласие всех стран блока.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Киева. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс республики в Евросоюз и НАТО. Как заявил бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в объединение Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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Вчера, 16:12
Россия устроила НАТО тактическую головоломку, пишет 19Fortyfive
 
ПолитикаУкраинаНАТОВерховная Рада УкраиныСШАМайкл Макфол
 
 
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