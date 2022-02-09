https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html
Американский дипломат заявил об отсутствии у Украины права на вступление в НАТО
Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО - РИА Новости, 09.02.2022
Американский дипломат заявил об отсутствии у Украины права на вступление в НАТО
У Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока, написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:00
2022-02-09T17:00
2022-02-09T17:11
политика
украина
нато
верховная рада украины
сша
майкл макфол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/34/1525083409_0:541:1717:1507_1920x0_80_0_0_68ddcd4e8366eda064c033e8f602f2a5.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. У Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока, написал в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.По его словам, Киеву необходимо заслужить членство в военном союзе, а также получить согласие всех стран блока.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Киева. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс республики в Евросоюз и НАТО. Как заявил бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, для вступления в объединение Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
https://ria.ru/20220209/golovolomka-1771906810.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/34/1525083409_0:380:1717:1668_1920x0_80_0_0_ba03b1e57c578648070518b7019df3ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, нато, верховная рада украины, сша, майкл макфол
17:00 09.02.2022 (обновлено: 17:11 09.02.2022)
Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО
Бывший посол США в России Макфол: у Украины нет права вступить в НАТО