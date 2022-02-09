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Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Россию "снизить напряженность"
Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Россию "снизить напряженность" - РИА Новости, 09.02.2022
Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Россию "снизить напряженность"
Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать содержательный диалог РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T01:48
2022-02-09T02:14
в мире
россия
нато
украина
германия
франция
польша
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать содержательный диалог по безопасности в Европе, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине.Они выразили "большую обеспокоенность ввиду скопления российских военных сил в и вне Украины". Лидеры трёх стран также выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, отметили "сохраняющуюся воздержанность и приверженность дипломатии Украины. Они также добавили добавили, что выступают за дипломатическое урегулирование и поддерживают "нормандский формат в выполнении минских соглашений".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, а также создать горячие линии для экстренных контактов.
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в мире, россия, нато, украина, германия, франция, польша
01:48 09.02.2022 (обновлено: 02:14 09.02.2022)
 
Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Россию "снизить напряженность"

Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Россию "снизить напряженность" на украинской границе

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать содержательный диалог по безопасности в Европе, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине.
"Главы государств и правительств призвали Россию снизить напряженность на украинской границе и вступить в содержательный диалог о безопасности на европейском континенте. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будут иметь высокую цену", - говорится в документе.
Они выразили "большую обеспокоенность ввиду скопления российских военных сил в и вне Украины". Лидеры трёх стран также выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, отметили "сохраняющуюся воздержанность и приверженность дипломатии Украины. Они также добавили добавили, что выступают за дипломатическое урегулирование и поддерживают "нормандский формат в выполнении минских соглашений".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения.
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, а также создать горячие линии для экстренных контактов.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
00:48
Салливан обсудил с генсеком НАТО ситуацию вокруг Украины
 
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