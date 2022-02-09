https://ria.ru/20220209/napadenie-1771826177.html

Подробности о подозреваемых в убийстве кассира "Пятерочки". Видео

МВД показало видео с подозреваемыми в нападении на магазин под Истрой - РИА Новости, 09.02.2022

Подробности о подозреваемых в убийстве кассира "Пятерочки". Видео

Министерство внутренних дел показало видео с молодыми людьми, подозреваемыми в нападении на продуктовый магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:05

2022-02-09T11:05

2022-02-09T11:47

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

истра

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел показало видео с молодыми людьми, подозреваемыми в нападении на продуктовый магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре.По информации следователей, инцидент произошел в ночь на среду: четверо мужчин (все они — граждане одного из соседних государств) ворвались в магазин, избили директора торговой точки, его жену и продавца-кассира. Затем они похитили 96 тысяч рублей.От полученных травм 51-летний кассир скончалась на месте, двое пострадавших госпитализированы.Следователи и криминалисты сейчас допрашивают свидетелей, проводятся обыски по месту жительства нападавших. В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771824621.html

московская область (подмосковье)

истра

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Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных 2022-02-09T11:05 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), истра