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Подробности о подозреваемых в убийстве кассира "Пятерочки". Видео
МВД показало видео с подозреваемыми в нападении на магазин под Истрой - РИА Новости, 09.02.2022
Подробности о подозреваемых в убийстве кассира "Пятерочки". Видео
Министерство внутренних дел показало видео с молодыми людьми, подозреваемыми в нападении на продуктовый магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:05
2022-02-09T11:05
2022-02-09T11:47
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел показало видео с молодыми людьми, подозреваемыми в нападении на продуктовый магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре.По информации следователей, инцидент произошел в ночь на среду: четверо мужчин (все они — граждане одного из соседних государств) ворвались в магазин, избили директора торговой точки, его жену и продавца-кассира. Затем они похитили 96 тысяч рублей.От полученных травм 51-летний кассир скончалась на месте, двое пострадавших госпитализированы.Следователи и криминалисты сейчас допрашивают свидетелей, проводятся обыски по месту жительства нападавших. В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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московская область (подмосковье)
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Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных
Кадры нападения на магазин "Пятерочка" в Истре и допрос задержанных
2022-02-09T11:05
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РИА Новости
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), истра
11:05 09.02.2022 (обновлено: 11:47 09.02.2022)
МВД показало видео с подозреваемыми в нападении на магазин под Истрой
Опубликовано видео с подозреваемыми в нападении на магазин под Истрой и убийстве продавца
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел показало видео с молодыми людьми, подозреваемыми в нападении на продуктовый магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре.
По информации следователей, инцидент произошел в ночь на среду: четверо мужчин (все они — граждане одного из соседних государств) ворвались в магазин, избили директора торговой точки, его жену и продавца-кассира. Затем они похитили 96 тысяч рублей.
"Похитив денежные средства из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулем автомобиля. Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
От полученных травм 51-летний кассир скончалась на месте, двое пострадавших госпитализированы.
Следователи и криминалисты сейчас допрашивают свидетелей, проводятся обыски по месту жительства нападавших. В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.