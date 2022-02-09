https://ria.ru/20220209/nakopleniya-1771794423.html

Эксперты заявили о росте числа россиян с рублевыми накоплениями

Эксперты заявили о росте числа россиян с рублевыми накоплениями - РИА Новости, 09.02.2022

Эксперты заявили о росте числа россиян с рублевыми накоплениями

Россияне за год стали больше доверять рублевым сбережениям – за год число тех, кто копит в российской валюте, выросло с 87% до 92%, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T03:34

2022-02-09T03:34

2022-02-09T03:34

экономика

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россияне за год стали больше доверять рублевым сбережениям – за год число тех, кто копит в российской валюте, выросло с 87% до 92%, рассказали РИА Новости эксперты "Сбер Управление Активами".Как пояснили эксперты, россияне стали больше диверсифицировать свой валютный портфель: например, те, кто ранее копил только в одной валюте, стали сберегать еще и в другой, в том числе в рублях.Во всех российских городах рубль выступает главной валютой для сбережений, и разница в числе тех, кто копит в рублях, от региона к региону незначительная. Так, минимальное значение "рублёвых сберегателей" - 88% - зафиксировано в Москве и Томске (что, впрочем, всё равно выше среднего значения по всем российским городам по итогам 2020 года). Чаще всего в рублях копят жители Астрахани и Воронежа (по 96% тех, кто делает сбережения), поделились в компании."Долларовый рейтинг", как и год назад, возглавил Красноярск (32% жителей делают накопления в долларах). Второе-третье места делят Казань и Краснодар (по 29%), причём последний в этом году сместил Москву. В евро по-прежнему больше других верят жители Санкт-Петербурга (15%). В тройку любителей европейской валюты вошли также жители Краснодара (13%) и Казани (12%), подсчитали в "Сбер Управление Активами"."Любая валюта подвержена инфляции, поэтому даже накопления в наличных долларах или евро — не панацея. Лучше всего разделить свои накопления на две части. Первая — финансовая подушка: её можно хранить и в наличных, но лучше на вкладе (при этом вклады или накопительные счета также можно открыть в разных валютах). Вторую часть средств целесообразно вложить в инвестиционные инструменты, номинированные в рублях и валюте", - считает директор по инвестициям "Сбер Управление Активами" Ренат Малин.

https://ria.ru/20220209/rubl-1771788199.html

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экономика, россия