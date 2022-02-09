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Эксперты заявили о росте числа россиян с рублевыми накоплениями
Эксперты заявили о росте числа россиян с рублевыми накоплениями - РИА Новости, 09.02.2022
Эксперты заявили о росте числа россиян с рублевыми накоплениями
Россияне за год стали больше доверять рублевым сбережениям – за год число тех, кто копит в российской валюте, выросло с 87% до 92%, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:34
2022-02-09T03:34
экономика
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россияне за год стали больше доверять рублевым сбережениям – за год число тех, кто копит в российской валюте, выросло с 87% до 92%, рассказали РИА Новости эксперты "Сбер Управление Активами".Как пояснили эксперты, россияне стали больше диверсифицировать свой валютный портфель: например, те, кто ранее копил только в одной валюте, стали сберегать еще и в другой, в том числе в рублях.Во всех российских городах рубль выступает главной валютой для сбережений, и разница в числе тех, кто копит в рублях, от региона к региону незначительная. Так, минимальное значение "рублёвых сберегателей" - 88% - зафиксировано в Москве и Томске (что, впрочем, всё равно выше среднего значения по всем российским городам по итогам 2020 года). Чаще всего в рублях копят жители Астрахани и Воронежа (по 96% тех, кто делает сбережения), поделились в компании."Долларовый рейтинг", как и год назад, возглавил Красноярск (32% жителей делают накопления в долларах). Второе-третье места делят Казань и Краснодар (по 29%), причём последний в этом году сместил Москву. В евро по-прежнему больше других верят жители Санкт-Петербурга (15%). В тройку любителей европейской валюты вошли также жители Краснодара (13%) и Казани (12%), подсчитали в "Сбер Управление Активами"."Любая валюта подвержена инфляции, поэтому даже накопления в наличных долларах или евро — не панацея. Лучше всего разделить свои накопления на две части. Первая — финансовая подушка: её можно хранить и в наличных, но лучше на вкладе (при этом вклады или накопительные счета также можно открыть в разных валютах). Вторую часть средств целесообразно вложить в инвестиционные инструменты, номинированные в рублях и валюте", - считает директор по инвестициям "Сбер Управление Активами" Ренат Малин.
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экономика, россия
03:34 09.02.2022
 
Эксперты заявили о росте числа россиян с рублевыми накоплениями

Эксперты "Сбера": число россиян с рублевыми накоплениями достигло двухлетнего максимума

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнятие наличных в банкомате
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снятие наличных в банкомате
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россияне за год стали больше доверять рублевым сбережениям – за год число тех, кто копит в российской валюте, выросло с 87% до 92%, рассказали РИА Новости эксперты "Сбер Управление Активами".
"Исследование показало, что, как и годом ранее, 61% российских семей достаточно регулярно формируют сбережения. В то же время число тех, кто делает накопления в рублях, за год увеличилось с 87 до 92% (максимальная доля рублевых накоплений была в 2019 году – 94%). Впрочем, за год вырос интерес россиян к накоплениям в различных валютах, включая доллары и евро", - отмечают они.
Как пояснили эксперты, россияне стали больше диверсифицировать свой валютный портфель: например, те, кто ранее копил только в одной валюте, стали сберегать еще и в другой, в том числе в рублях.
Во всех российских городах рубль выступает главной валютой для сбережений, и разница в числе тех, кто копит в рублях, от региона к региону незначительная. Так, минимальное значение "рублёвых сберегателей" - 88% - зафиксировано в Москве и Томске (что, впрочем, всё равно выше среднего значения по всем российским городам по итогам 2020 года). Чаще всего в рублях копят жители Астрахани и Воронежа (по 96% тех, кто делает сбережения), поделились в компании.
"Долларовый рейтинг", как и год назад, возглавил Красноярск (32% жителей делают накопления в долларах). Второе-третье места делят Казань и Краснодар (по 29%), причём последний в этом году сместил Москву. В евро по-прежнему больше других верят жители Санкт-Петербурга (15%). В тройку любителей европейской валюты вошли также жители Краснодара (13%) и Казани (12%), подсчитали в "Сбер Управление Активами".
"Любая валюта подвержена инфляции, поэтому даже накопления в наличных долларах или евро — не панацея. Лучше всего разделить свои накопления на две части. Первая — финансовая подушка: её можно хранить и в наличных, но лучше на вкладе (при этом вклады или накопительные счета также можно открыть в разных валютах). Вторую часть средств целесообразно вложить в инвестиционные инструменты, номинированные в рублях и валюте", - считает директор по инвестициям "Сбер Управление Активами" Ренат Малин.
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