https://ria.ru/20220209/muzey-1771847388.html

Любимова поздравила Исторический музей с юбилеем

Любимова поздравила Исторический музей с юбилеем - РИА Новости, 09.02.2022

Любимова поздравила Исторический музей с юбилеем

Государственный исторический музей (ГИМ) был свидетелем смены эпох и достойно преодолевал испытания временем, теперь он гордость страны, заявила министр... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:10

2022-02-09T12:10

2022-02-09T12:10

культура

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исторический музей

музеи

ольга любимова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) был свидетелем смены эпох и достойно преодолевал испытания временем, теперь он гордость страны, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Государственный исторический музей в среду отмечает 150-летие."За свою полуторавековую историю ГИМ прошел огромный путь и стал крупнейшим музейным комплексом России. Он пережил пожар и революции, Великую отечественную войну, был свидетелем смены эпох, и лишь благодаря людям, осознавшим всю степень ответственности перед будущими поколениями за вверенное им наследие, ГИМ достойно преодолел тяжелые испытания временем", — сказала министр в ходе видеообращения, опубликованного в Instagram музея.Любимова также добавила, что выставки и постоянные экспозиции пользуются успехом у посетителей всех возрастов, и отметила, что "ГИМ — гордость нашей страны, он знаменит не только в России, но и далеко за ее пределами".По словам Любимовой, коллектив учреждения "всегда отличали ответственное отношение к работе и преданность избранному делу", а "чувство долга и искренняя любовь к музею позволили не только сберечь, но и приумножить его богатство"."Сегодня ГИМ — хранитель коллекции, ценность и значимость которых не имеет аналогов", - подчеркнула Любимова.

https://ria.ru/20220209/muzey-1771719731.html

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новости культуры, исторический музей, музеи, ольга любимова