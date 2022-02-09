https://ria.ru/20220209/lavra-1771827392.html

В Лавре опровергли сообщения о госпитализации прихожанки

В Лавре опровергли сообщения о госпитализации прихожанки - РИА Новости, 09.02.2022

В Лавре опровергли сообщения о госпитализации прихожанки

Информация о тяжелых травмах женщины после схода снега с крыши в Троице-Сергиевой лавре не соответствует действительности, с прихожанкой все хорошо, она дома,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:25

2022-02-09T11:25

2022-02-09T11:25

религия

telegram (приложение)

свято-троицкая сергиева лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587172350_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_884c1dddca5dfad38d49cfb84bbc01eb.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Информация о тяжелых травмах женщины после схода снега с крыши в Троице-Сергиевой лавре не соответствует действительности, с прихожанкой все хорошо, она дома, сообщила РИА Новости представитель лавры Татьяна Денисюк.Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что на прихожанку якобы упала глыба льда, а сама она получила травмы шейного позвонка и доставлена в больницу."Сегодня на молившуюся прихожанку у стен Духовской церкви в Троице-Сергиевой Лавре сошел снег. Это случилось во время обеденного перерыва, когда рабочих, чистящих крышу, на месте не было. Женщина получила незначительные ушибы, от госпитализации она отказалась. Больше никто не пострадал", - сказала Денисюк.Она подтвердила, что данные о госпитализации женщины не соответствуют действительности."Она дома. С ней все хорошо", - подчеркнула представитель Троице-Сергиевой лавры.

https://ria.ru/20220203/pozhar-1770974276.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram (приложение), свято-троицкая сергиева лавра