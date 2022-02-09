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Религия
https://ria.ru/20220209/lavra-1771827392.html
В Лавре опровергли сообщения о госпитализации прихожанки
В Лавре опровергли сообщения о госпитализации прихожанки - РИА Новости, 09.02.2022
В Лавре опровергли сообщения о госпитализации прихожанки
Информация о тяжелых травмах женщины после схода снега с крыши в Троице-Сергиевой лавре не соответствует действительности, с прихожанкой все хорошо, она дома,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:25
2022-02-09T11:25
религия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Информация о тяжелых травмах женщины после схода снега с крыши в Троице-Сергиевой лавре не соответствует действительности, с прихожанкой все хорошо, она дома, сообщила РИА Новости представитель лавры Татьяна Денисюк.Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что на прихожанку якобы упала глыба льда, а сама она получила травмы шейного позвонка и доставлена в больницу."Сегодня на молившуюся прихожанку у стен Духовской церкви в Троице-Сергиевой Лавре сошел снег. Это случилось во время обеденного перерыва, когда рабочих, чистящих крышу, на месте не было. Женщина получила незначительные ушибы, от госпитализации она отказалась. Больше никто не пострадал", - сказала Денисюк.Она подтвердила, что данные о госпитализации женщины не соответствуют действительности."Она дома. С ней все хорошо", - подчеркнула представитель Троице-Сергиевой лавры.
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telegram (приложение), свято-троицкая сергиева лавра
11:25 09.02.2022
 

В Лавре опровергли сообщения о госпитализации прихожанки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТроице-Сергиева Лавра в городе Сергиев Посад
Троице-Сергиева Лавра в городе Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Информация о тяжелых травмах женщины после схода снега с крыши в Троице-Сергиевой лавре не соответствует действительности, с прихожанкой все хорошо, она дома, сообщила РИА Новости представитель лавры Татьяна Денисюк.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что на прихожанку якобы упала глыба льда, а сама она получила травмы шейного позвонка и доставлена в больницу.
"Сегодня на молившуюся прихожанку у стен Духовской церкви в Троице-Сергиевой Лавре сошел снег. Это случилось во время обеденного перерыва, когда рабочих, чистящих крышу, на месте не было. Женщина получила незначительные ушибы, от госпитализации она отказалась. Больше никто не пострадал", - сказала Денисюк.
Она подтвердила, что данные о госпитализации женщины не соответствуют действительности.
"Она дома. С ней все хорошо", - подчеркнула представитель Троице-Сергиевой лавры.
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РелигияTelegram (приложение)Свято-Троицкая Сергиева лавра
 
 
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