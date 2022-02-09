https://ria.ru/20220209/koronavirus-1771831891.html
В Москве за сутки госпитализировали 1528 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1528 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1528 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлен 11 521 новый случай COVID, умерло 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:25
2022-02-09T11:25
2022-02-09T11:41
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлен 11 521 новый случай COVID, умерло 82 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 11 521, 1 528 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 25 936, 82 человека умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 535 756 случаев коронавируса, выздоровели 2 094 533 человека, умерли из-за COVID 39 684 человека.Отмечается, что число выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки в 2,3 раза превысило число новых случаев. В городе выздоровели 25 936 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220204/koronavirus-1771079571.html
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
Материал дополняется
11:25 09.02.2022 (обновлено: 11:41 09.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 1528 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 11 521 случай COVID-19, умерли 82 человека