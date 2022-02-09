https://ria.ru/20220209/klaster-1771887509.html
Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер
Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер - РИА Новости, 09.02.2022
Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер
В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:59
2022-02-09T14:59
2022-02-09T14:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 9 фев – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает более одного миллиона гостей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в состав кластера войдут местные мастера, которые производят на задонской земле растительные масла, ореховую пасту, вяленые томаты, халву, пчелиный мед, большое множество сыров, пряники.Глава региона отметил, что участники кластера готовы разработать объединенный маршрут для привлечения турпотока, а также готовить квалифицированные кадры, участвовать в ярмарках, привлекать новых инвесторов для реконструкции заброшенных зданий и создания на их базе рекреационных объектов."У нас очень много планов. На карте области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому", – подчеркнул Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20211029/turizm-1756827544.html
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 9 фев – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает более одного миллиона гостей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, в состав кластера войдут местные мастера, которые производят на задонской земле растительные масла, ореховую пасту, вяленые томаты, халву, пчелиный мед, большое множество сыров, пряники.
"Нам интересно, чтобы туристы не просто приезжали к кому-то точечно, а двигались по нашему гастромаршруту. Кроме того, мы планируем создать гастрономический музей, а также места для отдыха и досуга", – рассказал руководитель компании "Задонские угощения" Вячеслав Курилов.
Глава региона отметил, что участники кластера готовы разработать объединенный маршрут для привлечения турпотока, а также готовить квалифицированные кадры, участвовать в ярмарках, привлекать новых инвесторов для реконструкции заброшенных зданий и создания на их базе рекреационных объектов.
"У нас очень много планов. На карте области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому", – подчеркнул Игорь Артамонов
.