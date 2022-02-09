https://ria.ru/20220209/klaster-1771887509.html

Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер

Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер - РИА Новости, 09.02.2022

Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер

В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:59

2022-02-09T14:59

2022-02-09T14:59

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 9 фев – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает более одного миллиона гостей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в состав кластера войдут местные мастера, которые производят на задонской земле растительные масла, ореховую пасту, вяленые томаты, халву, пчелиный мед, большое множество сыров, пряники.Глава региона отметил, что участники кластера готовы разработать объединенный маршрут для привлечения турпотока, а также готовить квалифицированные кадры, участвовать в ярмарках, привлекать новых инвесторов для реконструкции заброшенных зданий и создания на их базе рекреационных объектов."У нас очень много планов. На карте области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому", – подчеркнул Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20211029/turizm-1756827544.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область