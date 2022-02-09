Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220209/klaster-1771887509.html
Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер
Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер - РИА Новости, 09.02.2022
Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер
В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:59
2022-02-09T14:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761449244_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_91cef2a1c5a26bbb9d8a854f2f712902.jpg
ЛИПЕЦК, 9 фев – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает более одного миллиона гостей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в состав кластера войдут местные мастера, которые производят на задонской земле растительные масла, ореховую пасту, вяленые томаты, халву, пчелиный мед, большое множество сыров, пряники.Глава региона отметил, что участники кластера готовы разработать объединенный маршрут для привлечения турпотока, а также готовить квалифицированные кадры, участвовать в ярмарках, привлекать новых инвесторов для реконструкции заброшенных зданий и создания на их базе рекреационных объектов."У нас очень много планов. На карте области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому", – подчеркнул Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20211029/turizm-1756827544.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761449244_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_6d944448d0f363efe0c03ec476691669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область
14:59 09.02.2022
 

Ремесленные производства Липецкой области объединят в кластер

CC BY 2.0 / Marco Verch Professional / Halva with peanuts and sunflower seedsХалва
Халва - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional / Halva with peanuts and sunflower seeds
Халва
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 фев – РИА Новости. В Задонском районе Липецкой области создадут кластер ремесленных производств с целью развития гастрономического туризма в регионе, который ежегодно посещает более одного миллиона гостей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, в состав кластера войдут местные мастера, которые производят на задонской земле растительные масла, ореховую пасту, вяленые томаты, халву, пчелиный мед, большое множество сыров, пряники.
"Нам интересно, чтобы туристы не просто приезжали к кому-то точечно, а двигались по нашему гастромаршруту. Кроме того, мы планируем создать гастрономический музей, а также места для отдыха и досуга", – рассказал руководитель компании "Задонские угощения" Вячеслав Курилов.
Глава региона отметил, что участники кластера готовы разработать объединенный маршрут для привлечения турпотока, а также готовить квалифицированные кадры, участвовать в ярмарках, привлекать новых инвесторов для реконструкции заброшенных зданий и создания на их базе рекреационных объектов.
"У нас очень много планов. На карте области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, которые будет интересно посетить каждому", – подчеркнул Игорь Артамонов.
Город Елец - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 12:18Липецкая область
Власти Липецкой области поддержат внутренний туризм
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала