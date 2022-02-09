Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Модернизация корпоративного информационного хранилища ВТБ, в котором находятся базы данных для подготовки отчётов и бизнес-аналитики, позволит банку в течение пяти лет сэкономить более 1,2 миллиарда рублей, сообщает ВТБ.
Как отметили в банке, завершившийся проект модернизации позволил ускорить время подготовки финансовой отчетности на 30%, а также повысить качество получаемых аналитиками данных.
"Были переформатированы процедуры загрузки данных в хранилище, упрощены процессы, убраны лишние звенья и переведено формирование ряда форм отчетности с legacy на целевые решения. Эти мероприятия убрали излишний технологический балласт из процесса формирования отчетности, что позволило сделать его современным и более эргономичным. Мы добились повышения качества данных и упростили поддержку систем. А за счет сокращения количества систем сократили трудоемкость разработки систем отчетности в соответствии с требованиями регулятора", — пояснил руководитель департамента учета и отчетности — старший вице-президент банка ВТБ Михаил Коваленко.
Как сообщил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем — вице-президент банка ВТБ Никита Рыбченко, "работа такой сложности была успешно реализована объединенной командой банка в тесном сотрудничестве с четырьмя интеграторами".
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