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Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей
Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.02.2022
Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей
Модернизация корпоративного информационного хранилища ВТБ, в котором находятся базы данных для подготовки отчётов и бизнес-аналитики, позволит банку в течение... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:19
2022-02-09T14:19
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Модернизация корпоративного информационного хранилища ВТБ, в котором находятся базы данных для подготовки отчётов и бизнес-аналитики, позволит банку в течение пяти лет сэкономить более 1,2 миллиарда рублей, сообщает ВТБ.Как отметили в банке, завершившийся проект модернизации позволил ускорить время подготовки финансовой отчетности на 30%, а также повысить качество получаемых аналитиками данных.Как сообщил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем — вице-президент банка ВТБ Никита Рыбченко, "работа такой сложности была успешно реализована объединенной командой банка в тесном сотрудничестве с четырьмя интеграторами".Проект модернизации хранилища данных ВТБ стал победителем премии Global CIO "Проект года" в номинации "Аналитика и Big Data", в которой принимали участие ведущие компании России и СНГ.
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втб, россия, новости компаний - экономика
14:19 09.02.2022
 

Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Модернизация корпоративного информационного хранилища ВТБ, в котором находятся базы данных для подготовки отчётов и бизнес-аналитики, позволит банку в течение пяти лет сэкономить более 1,2 миллиарда рублей, сообщает ВТБ.
Как отметили в банке, завершившийся проект модернизации позволил ускорить время подготовки финансовой отчетности на 30%, а также повысить качество получаемых аналитиками данных.
"Были переформатированы процедуры загрузки данных в хранилище, упрощены процессы, убраны лишние звенья и переведено формирование ряда форм отчетности с legacy на целевые решения. Эти мероприятия убрали излишний технологический балласт из процесса формирования отчетности, что позволило сделать его современным и более эргономичным. Мы добились повышения качества данных и упростили поддержку систем. А за счет сокращения количества систем сократили трудоемкость разработки систем отчетности в соответствии с требованиями регулятора", — пояснил руководитель департамента учета и отчетности — старший вице-президент банка ВТБ Михаил Коваленко.
Как сообщил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем — вице-президент банка ВТБ Никита Рыбченко, "работа такой сложности была успешно реализована объединенной командой банка в тесном сотрудничестве с четырьмя интеграторами".
Проект модернизации хранилища данных ВТБ стал победителем премии Global CIO "Проект года" в номинации "Аналитика и Big Data", в которой принимали участие ведущие компании России и СНГ.
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