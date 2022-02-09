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Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей

Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.02.2022

Модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 миллиарда рублей

Модернизация корпоративного информационного хранилища ВТБ, в котором находятся базы данных для подготовки отчётов и бизнес-аналитики, позволит банку в течение... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:19

2022-02-09T14:19

2022-02-09T14:19

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Модернизация корпоративного информационного хранилища ВТБ, в котором находятся базы данных для подготовки отчётов и бизнес-аналитики, позволит банку в течение пяти лет сэкономить более 1,2 миллиарда рублей, сообщает ВТБ.Как отметили в банке, завершившийся проект модернизации позволил ускорить время подготовки финансовой отчетности на 30%, а также повысить качество получаемых аналитиками данных.Как сообщил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем — вице-президент банка ВТБ Никита Рыбченко, "работа такой сложности была успешно реализована объединенной командой банка в тесном сотрудничестве с четырьмя интеграторами".Проект модернизации хранилища данных ВТБ стал победителем премии Global CIO "Проект года" в номинации "Аналитика и Big Data", в которой принимали участие ведущие компании России и СНГ.

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