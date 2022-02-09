В школах и детсадах Хабаровска отменили систему QR-кодов для родителей
В Хабаровске отменили систему QR-кодов для тех, кто водит детей в детсады и школы
Демонстрация проверки QR-кода. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 фев - РИА Новости. Систему QR-кодов отменили для родственников, которые водят детей в детские сады и школы Хабаровска, заявил на оперативном штабе по противодействию COVID-19 зампред правительства по соцвопросам Хабаровского края Евгений Никонов.
Губернатор Михаил Дегтярев ранее призвал оперштаб начать постепенное снижение ограничительных мер в пандемию, а пропуск по QR-кодам переболевшего или вакцинированного для родственников в детсады и школы назвал "перегибом".
С 20 декабря прошлого года приказом начальника управления образования Хабаровска был ограничен доступ в общеобразовательные и дошкольные учреждения непривитым родителям, что вызвало общественный резонанс.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет к вирусу в регионе достиг 72,4%.
"По поручению губернатора Михаила Дегтярева, участники штаба обсудили постепенное смягчение ограничительных мероприятий в регионе. В Хабаровске действует необходимость предъявлять QR-код переболевшего или вакцинированного при посещении образовательных организаций. По согласованию с Роспотребнадзором приняли решение это требование отменить, ввиду организации фильтров при приеме детей в школы или детский сад", - написал Никонов в своем Telegram-канале после оперштаба.
Он акцентировал внимание, что "требования к термометрии и соблюдению масочного режима по-прежнему остаются".
В регионе растет троекратно число заразившихся коронавирусом из-за циркулирующего в крае нового штамма "омикрон". По заявлению зампреда краевого правительства, стали чаще болеть дети до 14 лет, но "оснований для локдауна в регионе нет".
По последним данным краевого минздрава, за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 143 тысяч жителей (1356 за последние сутки), умерли за весь период 1367 человек. Полностью прошли вакцинацию от COVID более 587 тысяч человек, ревакцинацию - более 107 тысяч. Кроме того, первый компонент "Спутника М" получили более 350 подростков.