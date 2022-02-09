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"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра
"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра - РИА Новости, 09.02.2022
"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра
СПАО "Ингосстрах" получил статус генерального партнера Большого театра, что дает возможность совместно реализовывать культурные и просветительские проекты на... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:06
2022-02-09T13:06
новости компаний - экономика
большой театр
ингосстрах
культура
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. СПАО "Ингосстрах" получил статус генерального партнера Большого театра, что дает возможность совместно реализовывать культурные и просветительские проекты на более качественном и масштабном уровне, сообщает компания.Соответствующий договор о сотрудничестве подписали генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.В частности, в 2021 году в рамках сотрудничества гастроли ведущих солистов театра прошли в Красноярске и Нижнем Новгороде. Хорошие результаты показала Молодежная балетная программа, которая стартовала в 2020 году. Ее цель – дать талантливым артистам из регионов России уникальную возможность танцевать на главной сцене страны, раскрыть свой потенциал и помочь совершенствовать мастерство. Программа будет продолжена в ближайшие годы. Кроме того "Ингосстрах" запустил информационно-просветительский портал "IngoDance", посвященный балету и современному танцу, задача которого - интересно и доходчиво рассказать аудитории о классической и современной хореографии, истории балета и известных личностях.Всего за годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски, отметили в "Ингосстрахе"."Совместными усилиями мы уже смогли воплотить интересные проекты, например, гастроли солистов театра по городам России, дали возможность молодым артистам стать частью труппы Большого театра в рамках Молодежной балетной программы – и мы гордимся успехами в этом направлении. "Ингосстрах" — это компания, сочетающая свой 75-летний опыт с технологичностью и постоянным движением вперед. Мы будем продолжать делать значимые проекты в области культуры и искусства вместе с Большим театром, ведь наше сотрудничество уже стало частью ДНК нашей компании", - приводится в сообщении комментарий Ларкина.
https://ria.ru/20210625/otbor-1738643397.html
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новости компаний - экономика, большой театр, ингосстрах, культура
13:06 09.02.2022
 

"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра

© Фото : СПАО "Ингосстрах""Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра
Ингосстрах стал генеральным партнером Большого театра - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : СПАО "Ингосстрах"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. СПАО "Ингосстрах" получил статус генерального партнера Большого театра, что дает возможность совместно реализовывать культурные и просветительские проекты на более качественном и масштабном уровне, сообщает компания.
Соответствующий договор о сотрудничестве подписали генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
"Совместные проекты страховой компании и ведущего театра России давно расширяют обычное представление о партнерстве, ведь это – целенаправленная работа по расширению зрительской аудитории и приобщению жителей нашей страны к лучшим образцам театрального искусства", - отмечается в сообщении.
В частности, в 2021 году в рамках сотрудничества гастроли ведущих солистов театра прошли в Красноярске и Нижнем Новгороде. Хорошие результаты показала Молодежная балетная программа, которая стартовала в 2020 году. Ее цель – дать талантливым артистам из регионов России уникальную возможность танцевать на главной сцене страны, раскрыть свой потенциал и помочь совершенствовать мастерство. Программа будет продолжена в ближайшие годы. Кроме того "Ингосстрах" запустил информационно-просветительский портал "IngoDance", посвященный балету и современному танцу, задача которого - интересно и доходчиво рассказать аудитории о классической и современной хореографии, истории балета и известных личностях.
Участницы второго отборочного тура Молодежной балетной программы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Большой театр и "Ингосстрах" провели отбор по Молодежной балетпрограмме
Всего за годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски, отметили в "Ингосстрахе".
"Совместными усилиями мы уже смогли воплотить интересные проекты, например, гастроли солистов театра по городам России, дали возможность молодым артистам стать частью труппы Большого театра в рамках Молодежной балетной программы – и мы гордимся успехами в этом направлении. "Ингосстрах" — это компания, сочетающая свой 75-летний опыт с технологичностью и постоянным движением вперед. Мы будем продолжать делать значимые проекты в области культуры и искусства вместе с Большим театром, ведь наше сотрудничество уже стало частью ДНК нашей компании", - приводится в сообщении комментарий Ларкина.
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