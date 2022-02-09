https://ria.ru/20220209/ingosstrakh-1771858534.html

"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра

"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра - РИА Новости, 09.02.2022

"Ингосстрах" стал генеральным партнером Большого театра

СПАО "Ингосстрах" получил статус генерального партнера Большого театра, что дает возможность совместно реализовывать культурные и просветительские проекты на... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:06

2022-02-09T13:06

2022-02-09T13:06

новости компаний - экономика

большой театр

ингосстрах

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771854350_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_95e8e440816d5cc8827c073521aae6ce.png

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. СПАО "Ингосстрах" получил статус генерального партнера Большого театра, что дает возможность совместно реализовывать культурные и просветительские проекты на более качественном и масштабном уровне, сообщает компания.Соответствующий договор о сотрудничестве подписали генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.В частности, в 2021 году в рамках сотрудничества гастроли ведущих солистов театра прошли в Красноярске и Нижнем Новгороде. Хорошие результаты показала Молодежная балетная программа, которая стартовала в 2020 году. Ее цель – дать талантливым артистам из регионов России уникальную возможность танцевать на главной сцене страны, раскрыть свой потенциал и помочь совершенствовать мастерство. Программа будет продолжена в ближайшие годы. Кроме того "Ингосстрах" запустил информационно-просветительский портал "IngoDance", посвященный балету и современному танцу, задача которого - интересно и доходчиво рассказать аудитории о классической и современной хореографии, истории балета и известных личностях.Всего за годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски, отметили в "Ингосстрахе"."Совместными усилиями мы уже смогли воплотить интересные проекты, например, гастроли солистов театра по городам России, дали возможность молодым артистам стать частью труппы Большого театра в рамках Молодежной балетной программы – и мы гордимся успехами в этом направлении. "Ингосстрах" — это компания, сочетающая свой 75-летний опыт с технологичностью и постоянным движением вперед. Мы будем продолжать делать значимые проекты в области культуры и искусства вместе с Большим театром, ведь наше сотрудничество уже стало частью ДНК нашей компании", - приводится в сообщении комментарий Ларкина.

https://ria.ru/20210625/otbor-1738643397.html

https://ria.ru/20211216/strakhovanie-1764096250.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, большой театр, ингосстрах, культура