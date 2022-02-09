Россия устроила Западу тактическую головоломку

16:12 09.02.2022 (обновлено: 17:17 09.02.2022)
Россия устроила НАТО тактическую головоломку, пишет 19Fortyfive
19Fortyfive: тактическое ядерное оружие России стало головоломкой для НАТО
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом.
"Российские тактические ядерные бомбы — это настоящая головоломка для Запада. <…> У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развернуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество", — отметил обозреватель.
По словам колумниста, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты полагают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создает асимметричный перевес в пользу Москвы. Однако Россия вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою — они нужны для сдерживания НАТО, подытожил Иствуд.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении других государств. Как напомнили в Кремле, заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.