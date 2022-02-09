https://ria.ru/20220209/golovolomka-1771906810.html

Россия устроила Западу тактическую головоломку

Россия устроила НАТО тактическую головоломку, пишет 19Fortyfive - РИА Новости, 09.02.2022

Россия устроила Западу тактическую головоломку

Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T16:12

2022-02-09T16:12

2022-02-09T17:17

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом.По словам колумниста, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты полагают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создает асимметричный перевес в пользу Москвы. Однако Россия вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою — они нужны для сдерживания НАТО, подытожил Иствуд.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении других государств. Как напомнили в Кремле, заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/nato-1771851616.html

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безопасность, россия, нато, сша