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Россия устроила Западу тактическую головоломку
Россия устроила НАТО тактическую головоломку, пишет 19Fortyfive - РИА Новости, 09.02.2022
Россия устроила Западу тактическую головоломку
Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:12
2022-02-09T17:17
безопасность
россия
нато
сша
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом.По словам колумниста, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты полагают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создает асимметричный перевес в пользу Москвы. Однако Россия вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою — они нужны для сдерживания НАТО, подытожил Иствуд.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении других государств. Как напомнили в Кремле, заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.
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безопасность, россия, нато, сша
16:12 09.02.2022 (обновлено: 17:17 09.02.2022)
 
Россия устроила НАТО тактическую головоломку, пишет 19Fortyfive

19Fortyfive: тактическое ядерное оружие России стало головоломкой для НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Американский офицер Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал о военном преимуществе Москвы над Североатлантическим альянсом.
"Российские тактические ядерные бомбы — это настоящая головоломка для Запада. <…> У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развернуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество", — отметил обозреватель.
По словам колумниста, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты полагают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создает асимметричный перевес в пользу Москвы. Однако Россия вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою — они нужны для сдерживания НАТО, подытожил Иствуд.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных планов в отношении других государств. Как напомнили в Кремле, заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.
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