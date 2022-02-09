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https://ria.ru/20220209/germaniya-1771913999.html
Глава МИД Германии назначила представителем по климату американку
Глава МИД Германии назначила представителем по климату американку - РИА Новости, 09.02.2022
Глава МИД Германии назначила представителем по климату американку
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что исполнительный директор Greenpeace International американка Дженнифер Морган назначена... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T16:43
2022-02-09T16:43
в мире
берлин (город)
сша
африка
мид германии
анналена бербок
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что исполнительный директор Greenpeace International американка Дженнифер Морган назначена правительством специальным уполномоченным МИД ФРГ по международной климатической политике."Наша международная климатическая политика сегодня получит свое лицо, причем всемирно известное лицо. Дженнифер Морган с 1 марта присоединится к министерству иностранных дел как специальный уполномоченный МИД ФРГ по международной климатической политике и как назначенный госсекретарь. Сегодня мы вместе приняли это решение в кабинете министров", - заявила Бербок на пресс-конференции вместе с Морган.Ожидается, что Морган позже получит должность госсекретаря МИД ФРГ. Для этого, однако, она должна получить гражданство Германии. При этом Бербок отметила, что подача со стороны Морган заявления на гражданство ФРГ "не имеет ничего общего с будущей позицией", пояснив, что та "десятилетия назад обосновалась здесь и чувствует себя как дома". Морган, выступая на немецком языке, сама отметила, что с 2003 года живет в Берлине и считается себя "берлинкой", отметив при этом, что в США у нее остается семья.Морган будет представлять Германию на международных мероприятиях по климату. Также она будет руководить Международной климатической инициативой Германии, которая помогает развивающимся странам, прежде всего, в Африке, избавляться от загрязняющих среду технологий.Морган изучала политологию и германистику в Индианском университете в Блумингтоне, почти всю карьеру провела в неправительственных организациях, занимающихся природоохранными и климатическими вопросами. Как сообщало издание Spiegel, Морган будет получать зарплату общей суммой около 14,7 тысячи евро.
https://ria.ru/20220209/klimat-1771911135.html
https://ria.ru/20211208/berbok-1762780365.html
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в мире, берлин (город), сша, африка, мид германии, анналена бербок
16:43 09.02.2022
 
Глава МИД Германии назначила представителем по климату американку

Глава МИД Германии Бербок назначила представителем по климату американку из Greenpeace

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что исполнительный директор Greenpeace International американка Дженнифер Морган назначена правительством специальным уполномоченным МИД ФРГ по международной климатической политике.
"Наша международная климатическая политика сегодня получит свое лицо, причем всемирно известное лицо. Дженнифер Морган с 1 марта присоединится к министерству иностранных дел как специальный уполномоченный МИД ФРГ по международной климатической политике и как назначенный госсекретарь. Сегодня мы вместе приняли это решение в кабинете министров", - заявила Бербок на пресс-конференции вместе с Морган.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 16:29
Глава МИД Германии назвала климатическую политику частью геополитики
Ожидается, что Морган позже получит должность госсекретаря МИД ФРГ. Для этого, однако, она должна получить гражданство Германии. При этом Бербок отметила, что подача со стороны Морган заявления на гражданство ФРГ "не имеет ничего общего с будущей позицией", пояснив, что та "десятилетия назад обосновалась здесь и чувствует себя как дома". Морган, выступая на немецком языке, сама отметила, что с 2003 года живет в Берлине и считается себя "берлинкой", отметив при этом, что в США у нее остается семья.
Морган будет представлять Германию на международных мероприятиях по климату. Также она будет руководить Международной климатической инициативой Германии, которая помогает развивающимся странам, прежде всего, в Африке, избавляться от загрязняющих среду технологий.
Морган изучала политологию и германистику в Индианском университете в Блумингтоне, почти всю карьеру провела в неправительственных организациях, занимающихся природоохранными и климатическими вопросами. Как сообщало издание Spiegel, Морган будет получать зарплату общей суммой около 14,7 тысячи евро.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 16:22
Биография Анналены Бербок
 
В миреБерлин (город)СШААфрикаМИД ГерманииАнналена Бербок
 
 
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