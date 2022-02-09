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Киеву от Донбасса нужна только территория с ресурсами, заявила Захарова

Киеву от Донбасса нужна только территория с ресурсами, заявила Захарова - РИА Новости, 09.02.2022

Киеву от Донбасса нужна только территория с ресурсами, заявила Захарова

Властям Украины нужны не жители Донбасса, а только пустая территория с ресурсами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T18:48

2022-02-09T18:48

2022-02-09T18:48

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донецкая народная республика

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Властям Украины нужны не жители Донбасса, а только пустая территория с ресурсами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы понимаем, что грозило бы людям этого региона в случае, если бы киевский режим осуществил задуманное - они просто были бы уничтожены. И это подтвердил президент Зеленский, недавно сказав: "кому не нравится в Донбассе, в том числе жить по киевским правилам, пусть убираются с чемоданами, уезжают". Им нужны не люди, которые будут жить в едином украинском государстве, им нужна пустая территория с ресурсами, свободная от тех людей, которые не дали себя подчинить", - заявила Захарова на своем брифинге.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220124/donbass-1769339130.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр