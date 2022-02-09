https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771788896.html
На Украине нашли способ "выгнать" Россию из Совбеза ООН
Постпред Украины усомнился в праве России на членство в Совбезе ООН - РИА Новости, 09.02.2022
На Украине нашли способ "выгнать" Россию из Совбеза ООН
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T00:53
2022-02-09T00:53
2022-02-09T00:56
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности организации. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью изданию "Европейская правда".По утверждению дипломата, что после ликвидации СССР, чьим государством-продолжателем на международном арене является Россия, официальная Москва так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную действующим уставом Объединенных Наций."Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН", - сказал Кислица.Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.В состав Совета входят 15 государств-членов — 5 постоянных – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решения государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, россия, совет безопасности оон, украина
00:53 09.02.2022 (обновлено: 00:56 09.02.2022)
Постпред Украины усомнился в праве России на членство в Совбезе ООН
Постпред Украины Кислица: Россия не подтвердила право на постоянное членство в Совбезе ООН
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности организации. Соответствующее заявление дипломат сделал
в интервью изданию "Европейская правда".
По утверждению дипломата, что после ликвидации СССР
, чьим государством-продолжателем на международном арене является Россия
, официальная Москва так и не прошла процедуру вступления в ООН
, предусмотренную действующим уставом Объединенных Наций.
"Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН", - сказал Кислица.
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
В состав Совета входят 15 государств-членов — 5 постоянных – Великобритания
, Китай
, Россия, США
и Франция
– и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решения государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.
О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН
, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.