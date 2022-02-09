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https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771922176.html
ЕС не будет разглашать данные об ответе России по безопасности до отправки
ЕС не будет разглашать данные об ответе России по безопасности до отправки - РИА Новости, 09.02.2022
ЕС не будет разглашать данные об ответе России по безопасности до отправки
ЕС не намерен разглашать информацию о своем ответе России по безопасности до отправки ответа адресату, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:18
2022-02-09T18:36
в мире
владимир путин
жозеп боррель
вашингтон (город)
россия
евросоюз
обсе
нато
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. ЕС не намерен разглашать информацию о своем ответе России по безопасности до отправки ответа адресату, сообщил РИА Новости официальный представитель внеполитической службы ЕС Питер Стано.Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.Накануне глава дипломатии союза Жозеп Боррель заявил, что ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать единство"."Мы не можем ничего добавить к тому, что было сказано верховным представителем (по внешней политике ЕС – ред.) в Вашингтоне. Мы ответим соответствующим образом в соответствующее время согласно существующей практике. То есть, сначала мы ответим отправителю (письма - ред.), а затем публично обсудим детали", - заявил Стано, отвечая на вопрос о том, будет ли письмо коллективным от всего Евросоюза или от каждого государства по отдельности, останется ли его содержание конфиденциальным.Ранее агентство Блумберг сообщило, что коллективное послание от стран ЕС в ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова может быть отправлено в Москву уже в среду. По данным агентства, которое утверждает, что ознакомилось с черновым вариантом текста, коллективный ответ от стран Евросоюза будет написан главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Отмечается, что ответ ЕС на письмо Лаврова составлен "в тесной координации с НАТО". При этом альянс отправит Москве собственное письмо.Издание Politico утверждает, что в своем письме ЕС заявляет о готовности вместе с НАТО продолжать диалог с Россией по "безопасности для всех". ЕС отмечает, что несогласия с РФ должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Кроме того, по информации издания, в Брюсселе полагают, что ОБСЕ - это "надлежащий" форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия-НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771610654.html
https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html
https://ria.ru/20220208/punkty-1771587423.html
вашингтон (город)
россия
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сша
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в мире, владимир путин, жозеп боррель, вашингтон (город), россия, евросоюз, обсе, нато, восточная европа, сша, совет россия-нато
17:18 09.02.2022 (обновлено: 18:36 09.02.2022)
 
ЕС не будет разглашать данные об ответе России по безопасности до отправки

ЕС не намерен разглашать информацию о своем ответе России по безопасности до отправки

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. ЕС не намерен разглашать информацию о своем ответе России по безопасности до отправки ответа адресату, сообщил РИА Новости официальный представитель внеполитической службы ЕС Питер Стано.
Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.
Йоргос Катрунгалос - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 09:50
Экс-глава МИД Греции оценил предложения России по гарантиям безопасности
Накануне глава дипломатии союза Жозеп Боррель заявил, что ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным и даст странам ЕС возможность "продемонстрировать единство".
"Мы не можем ничего добавить к тому, что было сказано верховным представителем (по внешней политике ЕС – ред.) в Вашингтоне. Мы ответим соответствующим образом в соответствующее время согласно существующей практике. То есть, сначала мы ответим отправителю (письма - ред.), а затем публично обсудим детали", - заявил Стано, отвечая на вопрос о том, будет ли письмо коллективным от всего Евросоюза или от каждого государства по отдельности, останется ли его содержание конфиденциальным.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что коллективное послание от стран ЕС в ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова может быть отправлено в Москву уже в среду. По данным агентства, которое утверждает, что ознакомилось с черновым вариантом текста, коллективный ответ от стран Евросоюза будет написан главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Отмечается, что ответ ЕС на письмо Лаврова составлен "в тесной координации с НАТО". При этом альянс отправит Москве собственное письмо.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 17:00
Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО
Издание Politico утверждает, что в своем письме ЕС заявляет о готовности вместе с НАТО продолжать диалог с Россией по "безопасности для всех". ЕС отмечает, что несогласия с РФ должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. Кроме того, по информации издания, в Брюсселе полагают, что ОБСЕ - это "надлежащий" форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия-НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 04:41
Путин заявил, что предложения России по гарантиям безопасности исполнимы
 
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