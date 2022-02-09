https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771845781.html
В Минске предложили подключиться к обсуждению гарантий безопасности
В Минске предложили подключиться к обсуждению гарантий безопасности - РИА Новости, 09.02.2022
В Минске предложили подключиться к обсуждению гарантий безопасности
Минск готов участвовать в обсуждениях по российским гарантиям безопасности с Западом, заявил замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:06
2022-02-09T12:06
2022-02-09T15:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минск готов участвовать в обсуждениях по российским гарантиям безопасности с Западом, заявил замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам клуба "Валдай", текст которого зачитал постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик."Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив (по гарантиям безопасности) как в двусторонних, так и в многосторонних форматах. Готовы принять деятельное участие в этом процессе", - привел Ременчик слова Алейника.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
https://ria.ru/20220128/rossiya-1769931901.html
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белоруссия, в мире, мид белоруссии, россия, нато, сша
12:06 09.02.2022 (обновлено: 15:00 09.02.2022)
В Минске предложили подключиться к обсуждению гарантий безопасности
В МИД Белоруссии готовы участвовать в обсуждении российских гарантий безопасности