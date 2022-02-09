https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771808273.html

Чижов заявил о превращении ОБСЕ в оболочку без осязаемого содержания

Чижов заявил о превращении ОБСЕ в оболочку без осязаемого содержания - РИА Новости, 09.02.2022

Чижов заявил о превращении ОБСЕ в оболочку без осязаемого содержания

Договоренности о безопасности в рамках ОБСЕ не работают, организация стала лишь оболочкой, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T09:05

2022-02-09T09:05

2022-02-09T09:05

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Договоренности о безопасности в рамках ОБСЕ не работают, организация стала лишь оболочкой, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."Мы разработали и приняли в свое время вместе с Евросоюзом "дорожные карты", в том числе по внешней безопасности. С НАТО в 1997 году был подписан Основополагающий акт, пятью годами позже создан Совет Россия – НАТО. Был и целый ряд других договоров и документов. И что от этого осталось? Можно сказать, что практически ничего", - сказал он."Были (договоренности в рамках ОБСЕ – ред.) и тоже практически ничего от них не осталось. Вообще, от ОБСЕ, по сути, осталась одна оболочка, без осязаемого содержания", - добавил Чижов.Он напомнил о Хартии европейской безопасности 1999 года, где был заложен принцип равной и неделимой безопасности для европейского континента, предусмотрен отказ от попыток укрепления своей безопасности за счёт безопасности других стран."Поясню на простой аналогии. Когда в современном обществе контактируют или пусть даже конфликтуют два человека, действует принцип, по которому свобода и безопасность одного заканчивается там, где начинаются свобода и безопасность другого. Это общечеловеческое понимание, оно применимо и в вопросах безопасности государств", - сказал он."Декларация Саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году эти формулировки Хартии подтвердила. И что мы видим в Европе сегодня? Круглые глаза и притворно недоуменные вопросы, чего это Россия вдруг хочет, зачем и почему", - отметил постпред.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/obse-1771773811.html

https://ria.ru/20220122/isklyuchenie-1769017023.html

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в мире, россия, обсе, владимир чижов, европа, нато, астана, евросоюз