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Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов
Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов
Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, который возник не вчера, сказал в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:25
2022-02-09T08:25
в мире
украина
евросоюз
владимир чижов
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, который возник не вчера, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности, который возник не вчера и не в 2014 году. К сожалению, он глубоко пропитывает современную историю", - констатировал он.
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в мире, украина, евросоюз, владимир чижов
08:25 09.02.2022
 
Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов

Постпред Чижов: ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, который возник не вчера, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности, который возник не вчера и не в 2014 году. К сожалению, он глубоко пропитывает современную историю", - констатировал он.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
08:15
Ситуация с европейской безопасностью ухудшается, заявил Чижов
 
В миреУкраинаЕвросоюзВладимир Чижов
 
 
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