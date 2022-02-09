https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771803963.html
Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов
Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов - РИА Новости, 09.02.2022
Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов
Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, который возник не вчера, сказал в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T08:25
2022-02-09T08:25
2022-02-09T08:25
в мире
украина
евросоюз
владимир чижов
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ситуация с Украиной подтверждает наличие кризиса системы европейской безопасности, который возник не вчера, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов."Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности, который возник не вчера и не в 2014 году. К сожалению, он глубоко пропитывает современную историю", - констатировал он.
https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771803284.html
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в мире, украина, евросоюз, владимир чижов
Ситуация с Украиной подтверждает кризис системы безопасности, заявил Чижов
Постпред Чижов: ситуация с Украиной подтверждает кризис системы европейской безопасности