https://ria.ru/20220209/belorussiya-1771877300.html

В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям

В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям - РИА Новости, 09.02.2022

В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям

Подготовка к российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022" идет максимально открыто, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:22

2022-02-09T14:22

2022-02-09T14:22

дмитрий песков

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киев

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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Подготовка к российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022" идет максимально открыто, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в Москве.Обращение Алейника огласил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик."Подготовка к учениям проходит максимально транспарентно, широко освещается оборонными ведомствами Беларуси и России, массмедиа двух стран. При этом общественность европейских государств продолжают пугать каждым совместным белорусско-российским учением, намеренно забывая о том, что после каждого учения все войска возвращаются обратно в пункты постоянной дислокации в Беларуси и России", - приводит слова Алейника агентство Sputnik Беларусь.При этом, по его словам, Белоруссию и РФ обвиняют в нагнетании обстановки в регионе в связи с учениями.В рамках проверки сил реагирования Союзного государства Белоруссии и РФ в республике на первом этапе (до 9 февраля) были передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771854231.html

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киев

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дмитрий песков, россия, киев, белоруссия, нато, одкб, безопасность