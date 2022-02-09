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В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям
В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям - РИА Новости, 09.02.2022
В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям
Подготовка к российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022" идет максимально открыто, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:22
2022-02-09T14:22
дмитрий песков
россия
киев
белоруссия
нато
одкб
безопасность
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Подготовка к российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022" идет максимально открыто, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в Москве.Обращение Алейника огласил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик."Подготовка к учениям проходит максимально транспарентно, широко освещается оборонными ведомствами Беларуси и России, массмедиа двух стран. При этом общественность европейских государств продолжают пугать каждым совместным белорусско-российским учением, намеренно забывая о том, что после каждого учения все войска возвращаются обратно в пункты постоянной дислокации в Беларуси и России", - приводит слова Алейника агентство Sputnik Беларусь.При этом, по его словам, Белоруссию и РФ обвиняют в нагнетании обстановки в регионе в связи с учениями.В рамках проверки сил реагирования Союзного государства Белоруссии и РФ в республике на первом этапе (до 9 февраля) были передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771854231.html
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дмитрий песков, россия, киев, белоруссия, нато, одкб, безопасность
14:22 09.02.2022
 
В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям

В Минске заявили, что подготовка к российско-белорусским учениям идет максимально открыто

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022” - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”. Архивное фото
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МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Подготовка к российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022" идет максимально открыто, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в Москве.
Обращение Алейника огласил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.
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В Кремле ответили на вопрос о российско-белорусских учениях
"Подготовка к учениям проходит максимально транспарентно, широко освещается оборонными ведомствами Беларуси и России, массмедиа двух стран. При этом общественность европейских государств продолжают пугать каждым совместным белорусско-российским учением, намеренно забывая о том, что после каждого учения все войска возвращаются обратно в пункты постоянной дислокации в Беларуси и России", - приводит слова Алейника агентство Sputnik Беларусь.
При этом, по его словам, Белоруссию и РФ обвиняют в нагнетании обстановки в регионе в связи с учениями.
"Кому выгодна эта провокационная риторика, направленная на нагнетание напряженности и эскалацию ситуации в регионе? Тем, кто хочет использовать тезис о "российской угрозе" для получения дополнительных средств, в первую очередь от США, на вооружение и технику, а также для создания на своей территории новых военных баз. Но укрепит ли это их собственную безопасность и европейскую безопасность в целом? Думаю, что это риторический вопрос. Это игра с "нулевым результатом", - добавил Алейник.
В рамках проверки сил реагирования Союзного государства Белоруссии и РФ в республике на первом этапе (до 9 февраля) были передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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Дмитрий ПесковРоссияКиевБелоруссияНАТООДКББезопасность
 
 
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