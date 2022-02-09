В МИД Белоруссии рассказали о подготовке к российско-белорусским учениям
В Минске заявили, что подготовка к российско-белорусским учениям идет максимально открыто
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022”. Архивное фото
МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Подготовка к российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022" идет максимально открыто, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в Москве.
Обращение Алейника огласил постоянный и полномочный представитель Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.
"Подготовка к учениям проходит максимально транспарентно, широко освещается оборонными ведомствами Беларуси и России, массмедиа двух стран. При этом общественность европейских государств продолжают пугать каждым совместным белорусско-российским учением, намеренно забывая о том, что после каждого учения все войска возвращаются обратно в пункты постоянной дислокации в Беларуси и России", - приводит слова Алейника агентство Sputnik Беларусь.
При этом, по его словам, Белоруссию и РФ обвиняют в нагнетании обстановки в регионе в связи с учениями.
"Кому выгодна эта провокационная риторика, направленная на нагнетание напряженности и эскалацию ситуации в регионе? Тем, кто хочет использовать тезис о "российской угрозе" для получения дополнительных средств, в первую очередь от США, на вооружение и технику, а также для создания на своей территории новых военных баз. Но укрепит ли это их собственную безопасность и европейскую безопасность в целом? Думаю, что это риторический вопрос. Это игра с "нулевым результатом", - добавил Алейник.
В рамках проверки сил реагирования Союзного государства Белоруссии и РФ в республике на первом этапе (до 9 февраля) были передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.