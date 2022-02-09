14:36 09.02.2022 (обновлено: 14:37 09.02.2022)
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов после появления трещины
© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, закрыт для посещения туристов, сообщает Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник.
Трещина образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента. В крымском муфтияте сказали РИА Новости, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов Бахчисарайского музея-заповедника и минкультуры Крыма.
"В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Минэкономразвития РФ, курирующем ФЦП развития Крыма, РИА Новости отмечали, что реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин выясняются.
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, который во вторник посетил дворец, сообщил, что направит обращение в министерство культуры республики с призывом предпринять срочные меры для спасения корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, в котором треснула стена.
Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.