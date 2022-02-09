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Туризм
https://ria.ru/20220209/bakhchisaray-1771880560.html
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов - РИА Новости, 09.02.2022
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов
Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, закрыт для посещения туристов, сообщает Бахчисарайский... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:36
2022-02-09T14:37
общество
эмирали аблаев
россия
бахчисарай (крым)
республика крым
туризм
туристы
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, закрыт для посещения туристов, сообщает Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник.Трещина образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента. В крымском муфтияте сказали РИА Новости, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов Бахчисарайского музея-заповедника и минкультуры Крыма."В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец", - говорится в сообщении.В пресс-службе Минэкономразвития РФ, курирующем ФЦП развития Крыма, РИА Новости отмечали, что реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин выясняются.Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, который во вторник посетил дворец, сообщил, что направит обращение в министерство культуры республики с призывом предпринять срочные меры для спасения корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, в котором треснула стена.Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.
https://ria.ru/20220209/bakhchisaray-1771835017.html
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россия
бахчисарай (крым)
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общество, эмирали аблаев, россия, бахчисарай (крым), республика крым, туристы, новости - туризм
14:36 09.02.2022 (обновлено: 14:37 09.02.2022)
 
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов

Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов после появления трещины

© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, закрыт для посещения туристов, сообщает Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник.
Трещина образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента. В крымском муфтияте сказали РИА Новости, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов Бахчисарайского музея-заповедника и минкультуры Крыма.
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
Вчера, 11:38
Корпус дворца в Бахчисарае, где треснула стена, отреставрируют
"В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Минэкономразвития РФ, курирующем ФЦП развития Крыма, РИА Новости отмечали, что реставрационные работы в корпусе "Графский" Ханского дворца в крымском Бахчисарае, стена которого треснула, должны начаться в апреле, причины появления трещин выясняются.
Муфтий Крыма Эмирали Аблаев, который во вторник посетил дворец, сообщил, что направит обращение в министерство культуры республики с призывом предпринять срочные меры для спасения корпуса Ханского дворца в Бахчисарае, в котором треснула стена.
Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
Вчера, 11:07Религия
Муфтият Крыма отреагировал на ситуацию с Ханским дворцом в Бахчисарае
 
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