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Путин призвал создать надежную защиту от новых инфекций
Путин призвал создать надежную защиту от новых инфекций - РИА Новости, 08.02.2022
Путин призвал создать надежную защиту от новых инфекций
Президент России Владимир Путин на заседании совета по науке заявил, что для формирования прочной защиты от новых инфекций необходимы свои производство и сырье. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:59
2022-02-08T16:59
2022-02-08T17:23
владимир путин
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании совета по науке заявил, что для формирования прочной защиты от новых инфекций необходимы свои производство и сырье."Начну с самой актуальной, востребованной на сегодня задачи - сформировать прочную, надежную защиту от новых инфекций. Отмечу здесь, что в условиях эпидемии наряду с оперативными решениями правительство приняло целый комплекс стратегических мер по созданию новых лекарственных препаратов, системы мониторинга и предотвращения биологических рисков и угроз", - сказал Путин в начале заседания."Нужно вывести эту работу на еще более высокий, еще более качественный уровень - сформировать мощную технологическую базу и инфраструктуру, чтобы при появлении неизвестных новых инфекций мы смогли оперативно развивать производства эффективных лекарств и вакцин… Для этого у нас должно быть свое отечественное оборудование, комплектующие, исходное сырье", - добавил он.
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владимир путин, россия, здоровье - общество
16:59 08.02.2022 (обновлено: 17:23 08.02.2022)
Путин призвал создать надежную защиту от новых инфекций
Президент Путин: для формирования прочной защиты от инфекций необходимо свое производство