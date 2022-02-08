https://ria.ru/20220208/zagryazneniya-1771622912.html

В Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации загрязнений воздуха

В Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации загрязнений воздуха - РИА Новости, 08.02.2022

В Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации загрязнений воздуха

В столице, благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам, зафиксированы рекордно низкие концентрации в воздухе взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5, сообщил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:45

2022-02-08T10:45

2022-02-08T10:45

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экология

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В столице, благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам, зафиксированы рекордно низкие концентрации в воздухе взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что столичные власти уделяют особое внимание контролю состояния воздуха.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время продолжается работа по созданию Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области. В рамках этого проекта в прошлом году в ближнем Подмосковье установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля."В столице реализуется ряд программ, направленных на улучшение экологической обстановки, в числе которых проекты по экологизации коммунального и энергетического комплексов, промышленных предприятий, пересмотр транспортной политики, под особым контролем находится санитарное состояние города. За десять лет удалось снизить концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ - в 1,3 раза", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20210830/stantsii-1747892242.html

https://ria.ru/20220207/moskva-1771441719.html

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московская область (подмосковье), москва, петр бирюков, общество, экология