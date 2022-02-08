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В Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации загрязнений воздуха
В Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации загрязнений воздуха - РИА Новости, 08.02.2022
В Москве зафиксированы рекордно низкие концентрации загрязнений воздуха
В столице, благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам, зафиксированы рекордно низкие концентрации в воздухе взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5, сообщил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:45
2022-02-08T10:45
2022-02-08T10:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
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петр бирюков
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экология
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В столице, благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам, зафиксированы рекордно низкие концентрации в воздухе взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что столичные власти уделяют особое внимание контролю состояния воздуха.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время продолжается работа по созданию Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области. В рамках этого проекта в прошлом году в ближнем Подмосковье установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля."В столице реализуется ряд программ, направленных на улучшение экологической обстановки, в числе которых проекты по экологизации коммунального и энергетического комплексов, промышленных предприятий, пересмотр транспортной политики, под особым контролем находится санитарное состояние города. За десять лет удалось снизить концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ - в 1,3 раза", - отметил Бирюков.
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московская область (подмосковье), москва, петр бирюков, общество, экология
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В столице, благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам, зафиксированы рекордно низкие концентрации в воздухе взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в январе этого года среднемесячные концентрации РМ10 и РМ2,5 оксида углерода находятся на рекордно низком уровне за последние пять лет. Это, в частности, связано с интенсивными ветрами и обильными снегопадами, объем выпавших осадков превысил среднемесячную норму на 40%", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что столичные власти уделяют особое внимание контролю состояния воздуха.
"В круглосуточном режиме в Москве сегодня работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время продолжается работа по созданию Единой системы экологического мониторинга Москвы
и Московской области
. В рамках этого проекта в прошлом году в ближнем Подмосковье установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
"В столице реализуется ряд программ, направленных на улучшение экологической обстановки, в числе которых проекты по экологизации коммунального и энергетического комплексов, промышленных предприятий, пересмотр транспортной политики, под особым контролем находится санитарное состояние города. За десять лет удалось снизить концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ - в 1,3 раза", - отметил Бирюков.