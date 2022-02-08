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В ДНР призвали Киев к взаимодействию с республиками в СЦКК

В ДНР призвали Киев к взаимодействию с республиками в СЦКК - РИА Новости, 08.02.2022

В ДНР призвали Киев к взаимодействию с республиками в СЦКК

Полное пресечение нарушений режима прекращения огня возможно только при прямом взаимодействии Киева и самопромозглашенных ДНР и ЛНР в рамках совместного центра... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:59

2022-02-08T23:59

2022-02-08T23:59

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Полное пресечение нарушений режима прекращения огня возможно только при прямом взаимодействии Киева и самопромозглашенных ДНР и ЛНР в рамках совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, заявили журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.Представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров отметил, что для оперативного предотвращения нарушений режима прекращения огня и недопущения эскалации перестрелок создан координационный механизм."Однако украинская сторона пытается всеми силами подменить работу координационного механизма по прекращению огня лишь запоздалым реагированием исключительно на нарушения, зафиксированные в отчетах СММ ОБСЕ, что полностью выхолащивает его суть", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.Он пояснил, что вторая часть сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности была посвящена данному вопросу."Предложенные украинскими представителями модели работы координационного механизма не будут способствовать оперативному и безусловному прекращению огня. Настаиваем – полноценное, быстрое реагирование и пресечение нарушений возможно только лишь при прямом взаимодействии Украины, ДНР и ЛНР в рамках СЦКК", - приводит слова Никанорова пресс -служба представительства ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220208/solidarnost-1771781459.html

донецкая народная республика

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