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В ДНР призвали Киев к взаимодействию с республиками в СЦКК
В ДНР призвали Киев к взаимодействию с республиками в СЦКК - РИА Новости, 08.02.2022
В ДНР призвали Киев к взаимодействию с республиками в СЦКК
Полное пресечение нарушений режима прекращения огня возможно только при прямом взаимодействии Киева и самопромозглашенных ДНР и ЛНР в рамках совместного центра... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T23:59
2022-02-08T23:59
2022-02-08T23:59
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Полное пресечение нарушений режима прекращения огня возможно только при прямом взаимодействии Киева и самопромозглашенных ДНР и ЛНР в рамках совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, заявили журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.Представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров отметил, что для оперативного предотвращения нарушений режима прекращения огня и недопущения эскалации перестрелок создан координационный механизм."Однако украинская сторона пытается всеми силами подменить работу координационного механизма по прекращению огня лишь запоздалым реагированием исключительно на нарушения, зафиксированные в отчетах СММ ОБСЕ, что полностью выхолащивает его суть", - приводит слова Никонорова пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.Он пояснил, что вторая часть сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности была посвящена данному вопросу."Предложенные украинскими представителями модели работы координационного механизма не будут способствовать оперативному и безусловному прекращению огня. Настаиваем – полноценное, быстрое реагирование и пресечение нарушений возможно только лишь при прямом взаимодействии Украины, ДНР и ЛНР в рамках СЦКК", - приводит слова Никанорова пресс -служба представительства ДНР в СЦКК.
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в мире, алексей никоноров, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, обсе, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
В ДНР призвали Киев к взаимодействию с республиками в СЦКК
ДНР заявила, что взаимодействие Киева с республиками в СЦКК прекратит нарушения перемирия