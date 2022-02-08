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Туризм
https://ria.ru/20220208/vengriya-1771642223.html
Венгрия собирается изменить правила въезда туристов в страну
Венгрия собирается изменить правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 08.02.2022
Венгрия собирается изменить правила въезда туристов в страну
В Венгрии, открытой для российских туристов, собираются пересмотреть правила для сертификатов вакцинации, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:15
2022-02-08T14:43
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Венгрии, открытой для российских туристов, собираются пересмотреть правила для сертификатов вакцинации, сообщает АТОР.Предполагалось, что с 15 февраля 2022 года время действия этих документов сократится с года до шести месяцев. Но правительство решило продлить его до 1 мая 2022 года для получивших две дозы вакцины.Затем правило будет приведено в соответствие с общей политикой ЕС, и сертификат станет подтверждать антиковидный статус гражданина девять месяцев (270 дней).Таким образом, российские туристы могут въезжать в Венгрию с годовыми прививочными сертификатами до мая. После этой даты тем, кто прошел иммунизацию более девяти месяцев назад, потребуется бустерный укол. Венгрия признает все российские вакцины, так что будет достаточно привиться "Спутником Лайт".Впрочем, отправиться туда на майские праздники можно и с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда.Весной ожидается отмена ограничений на авиасообщение с Венгрией, пишет АТОР со ссылкой на неназванные источники. Пока же на взаимной основе в Будапешт из Москвы разрешено семь рейсов в неделю, несколько самолетов летают из Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары.По оценкам экспертов, при снятии ограничений на прямые рейсы в Венгрию тарифы снизятся примерно на 15 процентов. Сейчас минимальная стоимость билета в одну сторону — 8,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
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новости - туризм, краснодар, самара, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, венгрия, куда поехать, куда можно лететь, вакцина "спутник лайт", сертификат о вакцинации
13:15 08.02.2022 (обновлено: 14:43 08.02.2022)
 
Венгрия собирается изменить правила въезда туристов в страну

Власти Венгрии планируют изменить срок действия прививочных сертификатов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Венгрии, открытой для российских туристов, собираются пересмотреть правила для сертификатов вакцинации, сообщает АТОР.
Предполагалось, что с 15 февраля 2022 года время действия этих документов сократится с года до шести месяцев. Но правительство решило продлить его до 1 мая 2022 года для получивших две дозы вакцины.
Затем правило будет приведено в соответствие с общей политикой ЕС, и сертификат станет подтверждать антиковидный статус гражданина девять месяцев (270 дней).
Таким образом, российские туристы могут въезжать в Венгрию с годовыми прививочными сертификатами до мая. После этой даты тем, кто прошел иммунизацию более девяти месяцев назад, потребуется бустерный укол.
Венгрия признает все российские вакцины, так что будет достаточно привиться "Спутником Лайт".
Впрочем, отправиться туда на майские праздники можно и с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда.
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Весной ожидается отмена ограничений на авиасообщение с Венгрией, пишет АТОР со ссылкой на неназванные источники. Пока же на взаимной основе в Будапешт из Москвы разрешено семь рейсов в неделю, несколько самолетов летают из Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары.
По оценкам экспертов, при снятии ограничений на прямые рейсы в Венгрию тарифы снизятся примерно на 15 процентов. Сейчас минимальная стоимость билета в одну сторону — 8,7 тысячи рублей.
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