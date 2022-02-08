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Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России

Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России - РИА Новости, 08.02.2022

Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России

Темпы вакцинации от коронавируса в России в феврале остаются на уровне январского показателя, примерно 250 на 100 тысяч населения, заявил министр... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:07

2022-02-08T16:07

2022-02-08T16:07

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здоровье - общество

коронавирус в россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России в феврале остаются на уровне январского показателя, примерно 250 на 100 тысяч населения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Темпы вакцинации на первой недели февраля остаются на уровне январского показателя – примерно 250 на 100 тысяч населения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Вакцинация и ревакцинация позволяют избежать тяжелого течения заболевания, поэтому гражданам следует привиться и обезопасить себя, подчеркнул министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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