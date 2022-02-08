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Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России - РИА Новости, 08.02.2022
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России
Темпы вакцинации от коронавируса в России в феврале остаются на уровне январского показателя, примерно 250 на 100 тысяч населения, заявил министр... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:07
2022-02-08T16:07
2022-02-08T16:07
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России в феврале остаются на уровне январского показателя, примерно 250 на 100 тысяч населения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Темпы вакцинации на первой недели февраля остаются на уровне январского показателя – примерно 250 на 100 тысяч населения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Вакцинация и ревакцинация позволяют избежать тяжелого течения заболевания, поэтому гражданам следует привиться и обезопасить себя, подчеркнул министр.
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Мурашко рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России
Глава Минздрава Мурашко: темпы вакцинации от COVID-19 в феврале остаются на уровне января