https://ria.ru/20220208/vaktsinatsiya-1771699913.html
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей - РИА Новости, 08.02.2022
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей
В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:27
2022-02-08T15:27
2022-02-08T16:06
распространение коронавируса
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Провакцинировано в общей сложности 41 тысяча детей. Вакцина доступна", — добавил министр.Он уточнил, что прививку могут сделать жители всех российских регионов от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная. Мурашко в конце января сообщил, что дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что этот вариант коронавируса нередко поражает бронхи ребенка, что может потребовать его госпитализации.
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общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко
15:27 08.02.2022 (обновлено: 16:06 08.02.2022)
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей
Глава Минздрава Мурашко: в России от COVID-19 привили 41 тысячу детей