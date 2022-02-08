https://ria.ru/20220208/vaktsinatsiya-1771699913.html

В России от коронавируса привили 41 тысячу детей

В России от коронавируса привили 41 тысячу детей - РИА Новости, 08.02.2022

В России от коронавируса привили 41 тысячу детей

В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:27

2022-02-08T15:27

2022-02-08T16:06

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

здоровье - общество

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вакцинация россиян от covid-19

михаил мурашко

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Провакцинировано в общей сложности 41 тысяча детей. Вакцина доступна", — добавил министр.Он уточнил, что прививку могут сделать жители всех российских регионов от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная. Мурашко в конце января сообщил, что дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что этот вариант коронавируса нередко поражает бронхи ребенка, что может потребовать его госпитализации.

https://ria.ru/20220207/kovivak-1771529597.html

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