Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/vaktsinatsiya-1771699913.html
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей - РИА Новости, 08.02.2022
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей
В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:27
2022-02-08T16:06
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0293ae554736eed8128e805f57e79c6a.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Провакцинировано в общей сложности 41 тысяча детей. Вакцина доступна", — добавил министр.Он уточнил, что прививку могут сделать жители всех российских регионов от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная. Мурашко в конце января сообщил, что дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что этот вариант коронавируса нередко поражает бронхи ребенка, что может потребовать его госпитализации.
https://ria.ru/20220207/kovivak-1771529597.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497928_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a48cb32cc07f835728a1f2c1903ccd75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко
15:27 08.02.2022 (обновлено: 16:06 08.02.2022)
 
В России от коронавируса привили 41 тысячу детей

Глава Минздрава Мурашко: в России от COVID-19 привили 41 тысячу детей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В России от коронавирусной инфекции привили около 41 тысячи детей, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Провакцинировано в общей сложности 41 тысяча детей. Вакцина доступна", — добавил министр.
Он уточнил, что прививку могут сделать жители всех российских регионов от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная.
Мурашко в конце января сообщил, что дети заражаются "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что этот вариант коронавируса нередко поражает бронхи ребенка, что может потребовать его госпитализации.
Вакцинация жителей Тулы вакциной КовиВак - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 17:57Распространение коронавируса
Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19Михаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала