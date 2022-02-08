Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/vaktsina-1771606364.html
В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол
В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол - РИА Новости, 08.02.2022
В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол
Москва надеется на начало производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте весной текущего года, пробные партии уже проходят проверку, сообщил в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:23
2022-02-08T09:23
распространение коронавируса
в мире
египет
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757144632_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_81d89843f6c25bf9fcd576342750c924.jpg
КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Москва надеется на начало производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте весной текущего года, пробные партии уже проходят проверку, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.Переговоры о локализации производства в Египте вакцины "Спутник V" успешно завершились в апреле 2021 года, когда Российский фонд прямых инвестиций и одна из крупнейших египетских фармацевтических компаний Minapharm подписали соответствующее соглашение. С тех пор стороны активно работали над реализацией договоренностей, предполагающих изготовление в Египте около 40 миллионов доз препарата в год, напомнил посол."На данный момент практически завершена передача технологий, и предприятие Minapharm уже делает пробные партии вакцины, которые затем тщательно проверяются в российском НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Надеемся, что весной начнется регулярное производство", - сообщил Борисенко.По его словам, в первую очередь Minapharm предполагает удовлетворить потребности местного рынка. "Затем могут организовать поставки в другие африканские государства, где тоже очень ждут нашу вакцину", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20220204/sputnik-1771069579.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/sputnik-1771050152.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757144632_0:0:2284:1713_1920x0_80_0_0_3632dcf04d7fbc337360bd0453e7b8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19
09:23 08.02.2022
 
В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол

Посол России Борисенко: Москва надеется на начало производства "Спутник V" в Египте весной

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Москва надеется на начало производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте весной текущего года, пробные партии уже проходят проверку, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
Переговоры о локализации производства в Египте вакцины "Спутник V" успешно завершились в апреле 2021 года, когда Российский фонд прямых инвестиций и одна из крупнейших египетских фармацевтических компаний Minapharm подписали соответствующее соглашение. С тех пор стороны активно работали над реализацией договоренностей, предполагающих изготовление в Египте около 40 миллионов доз препарата в год, напомнил посол.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 13:48
Орбан назвал сроки начала производства "Спутника V" в Венгрии
"На данный момент практически завершена передача технологий, и предприятие Minapharm уже делает пробные партии вакцины, которые затем тщательно проверяются в российском НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Надеемся, что весной начнется регулярное производство", - сообщил Борисенко.
По его словам, в первую очередь Minapharm предполагает удовлетворить потребности местного рынка. "Затем могут организовать поставки в другие африканские государства, где тоже очень ждут нашу вакцину", - подчеркнул посол.
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:36В России
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию
 
Распространение коронавирусаВ миреЕгипетРоссийский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала