В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол
Посол России Борисенко: Москва надеется на начало производства "Спутник V" в Египте весной
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19. Архивное фото
КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Москва надеется на начало производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте весной текущего года, пробные партии уже проходят проверку, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
Переговоры о локализации производства в Египте вакцины "Спутник V" успешно завершились в апреле 2021 года, когда Российский фонд прямых инвестиций и одна из крупнейших египетских фармацевтических компаний Minapharm подписали соответствующее соглашение. С тех пор стороны активно работали над реализацией договоренностей, предполагающих изготовление в Египте около 40 миллионов доз препарата в год, напомнил посол.
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"На данный момент практически завершена передача технологий, и предприятие Minapharm уже делает пробные партии вакцины, которые затем тщательно проверяются в российском НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Надеемся, что весной начнется регулярное производство", - сообщил Борисенко.
По его словам, в первую очередь Minapharm предполагает удовлетворить потребности местного рынка. "Затем могут организовать поставки в другие африканские государства, где тоже очень ждут нашу вакцину", - подчеркнул посол.
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