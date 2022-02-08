https://ria.ru/20220208/vaktsina-1771606364.html

В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол

В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол - РИА Новости, 08.02.2022

В Египте проходят проверку пробные партии "Спутник V", заявил посол

Москва надеется на начало производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте весной текущего года, пробные партии уже проходят проверку, сообщил в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:23

2022-02-08T09:23

2022-02-08T09:23

распространение коронавируса

в мире

египет

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Москва надеется на начало производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте весной текущего года, пробные партии уже проходят проверку, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.Переговоры о локализации производства в Египте вакцины "Спутник V" успешно завершились в апреле 2021 года, когда Российский фонд прямых инвестиций и одна из крупнейших египетских фармацевтических компаний Minapharm подписали соответствующее соглашение. С тех пор стороны активно работали над реализацией договоренностей, предполагающих изготовление в Египте около 40 миллионов доз препарата в год, напомнил посол."На данный момент практически завершена передача технологий, и предприятие Minapharm уже делает пробные партии вакцины, которые затем тщательно проверяются в российском НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Надеемся, что весной начнется регулярное производство", - сообщил Борисенко.По его словам, в первую очередь Minapharm предполагает удовлетворить потребности местного рынка. "Затем могут организовать поставки в другие африканские государства, где тоже очень ждут нашу вакцину", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20220204/sputnik-1771069579.html

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в мире, египет, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19