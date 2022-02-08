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Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной
Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной - РИА Новости, 08.02.2022
Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной
Проблема утилизации батареек и аккумуляторов становится более актуальной для всех стран, поэтому необходимы решения для последующего повторного применения или... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:26
2022-02-08T17:26
2022-02-08T17:26
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проблема утилизации батареек и аккумуляторов становится более актуальной для всех стран, поэтому необходимы решения для последующего повторного применения или утилизации батареек и накопителей энергии, сказал Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию."Нужны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов оборудования. В том числе накопители энергии. А это задача не простая, например, что делать с отработавшими свой срок аккумуляторами и батареями. Вот эта проблема становится все более актуальной практически во всех странах", - сказал Путин.Президент также добавил, что Россия занимает четвёртое место в мире по производству энергии в целом. Страна уже располагает одной из самых чистых генераций с низким углеродным следом.
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россия, владимир путин, общество
Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной
Президент Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной