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Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной
Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной - РИА Новости, 08.02.2022
Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной
Проблема утилизации батареек и аккумуляторов становится более актуальной для всех стран, поэтому необходимы решения для последующего повторного применения или... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:26
2022-02-08T17:26
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проблема утилизации батареек и аккумуляторов становится более актуальной для всех стран, поэтому необходимы решения для последующего повторного применения или утилизации батареек и накопителей энергии, сказал Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию."Нужны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов оборудования. В том числе накопители энергии. А это задача не простая, например, что делать с отработавшими свой срок аккумуляторами и батареями. Вот эта проблема становится все более актуальной практически во всех странах", - сказал Путин.Президент также добавил, что Россия занимает четвёртое место в мире по производству энергии в целом. Страна уже располагает одной из самых чистых генераций с низким углеродным следом.
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россия, владимир путин, общество
17:26 08.02.2022
 
Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной

Президент Путин назвал проблему утилизации батареек и аккумуляторов актуальной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтработанные батарейки, собранные для отправки на переработку
Отработанные батарейки, собранные для отправки на переработку - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Отработанные батарейки, собранные для отправки на переработку
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проблема утилизации батареек и аккумуляторов становится более актуальной для всех стран, поэтому необходимы решения для последующего повторного применения или утилизации батареек и накопителей энергии, сказал Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
"Нужны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов оборудования. В том числе накопители энергии. А это задача не простая, например, что делать с отработавшими свой срок аккумуляторами и батареями. Вот эта проблема становится все более актуальной практически во всех странах", - сказал Путин.
Президент также добавил, что Россия занимает четвёртое место в мире по производству энергии в целом. Страна уже располагает одной из самых чистых генераций с низким углеродным следом.
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