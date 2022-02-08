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Морская пехота и войска ЮВО отработали защиту побережья Крыма
Морская пехота и войска ЮВО отработали защиту побережья Крыма - РИА Новости, 08.02.2022
Морская пехота и войска ЮВО отработали защиту побережья Крыма
Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями Южного военного округа отработали на учениях оборону крымского побережья, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:59
2022-02-08T15:59
2022-02-08T15:59
безопасность
южный военный округ
черноморский флот вмф россии
вмф рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями Южного военного округа отработали на учениях оборону крымского побережья, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев."Подразделения в составе тактических групп отработали задачи по противодесантной обороне побережья с проведением боевых стрельб танковыми экипажами и боевыми расчетами артиллерии армейского корпуса ЮВО по морским целям", - сказал Рулев.Подразделения морской инженерной службы ЧФ совместно с военнослужащими корпуса выполнили комплекс мероприятий по оборудованию рубежей и фортификационных сооружений, запасных огневых позиций и засад, установке минных полей на переднем крае обороны.
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безопасность, южный военный округ, черноморский флот вмф россии, вмф рф
Морская пехота и войска ЮВО отработали защиту побережья Крыма
Морская пехота и войска Южного военного округа отработали защиту побережья Крыма