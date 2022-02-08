https://ria.ru/20220208/ucheniya-1771708989.html

Морская пехота и войска ЮВО отработали защиту побережья Крыма

Морская пехота и войска ЮВО отработали защиту побережья Крыма - РИА Новости, 08.02.2022

Морская пехота и войска ЮВО отработали защиту побережья Крыма

Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями Южного военного округа отработали на учениях оборону крымского побережья, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:59

2022-02-08T15:59

2022-02-08T15:59

безопасность

южный военный округ

черноморский флот вмф россии

вмф рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями Южного военного округа отработали на учениях оборону крымского побережья, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев."Подразделения в составе тактических групп отработали задачи по противодесантной обороне побережья с проведением боевых стрельб танковыми экипажами и боевыми расчетами артиллерии армейского корпуса ЮВО по морским целям", - сказал Рулев.Подразделения морской инженерной службы ЧФ совместно с военнослужащими корпуса выполнили комплекс мероприятий по оборудованию рубежей и фортификационных сооружений, запасных огневых позиций и засад, установке минных полей на переднем крае обороны.

https://ria.ru/20220128/ucheniya-1769897129.html

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безопасность, южный военный округ, черноморский флот вмф россии, вмф рф