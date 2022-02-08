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Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище - РИА Новости, 08.02.2022
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:14
2022-02-08T06:10
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, и Россия готова сделать это и сейчас.По его словам, Порошенко тогда "иронизировал много по этому вопросу"."Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко – ред.) наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220208/demonatzh-1771572986.html
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в мире, россия, украина
00:14 08.02.2022 (обновлено: 06:10 08.02.2022)
 
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище

Президент России Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, и Россия готова сделать это и сейчас.
"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.
По его словам, Порошенко тогда "иронизировал много по этому вопросу".
"Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко – ред.) наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:13
Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений
 
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