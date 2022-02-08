https://ria.ru/20220208/ubezhische-1771573227.html
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище - РИА Новости, 08.02.2022
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:14
2022-02-08T00:14
2022-02-08T06:10
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россия
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности, когда тот еще был президентом Украины, и Россия готова сделать это и сейчас.По его словам, Порошенко тогда "иронизировал много по этому вопросу"."Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко – ред.) наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - сказал Путин.
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в мире, россия, украина
00:14 08.02.2022 (обновлено: 06:10 08.02.2022)
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище
Президент России Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище