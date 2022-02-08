https://ria.ru/20220208/tailand-1771679436.html
В Таиланде туристов с положительным ПЦР-тестом освободят от карантина
В Таиланде туристов с положительным ПЦР-тестом освободят от карантина - РИА Новости, 08.02.2022
В Таиланде туристов с положительным ПЦР-тестом освободят от карантина
Власти Таиланда намерены освободить от карантина туристов, даже если они получат положительный результат теста на коронавирус, но при определенных условиях,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:01
2022-02-08T19:01
2022-02-08T19:01
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Таиланда намерены освободить от карантина туристов, даже если они получат положительный результат теста на коронавирус, но при определенных условиях, сообщает АТОР.С 3 февраля зарубежные гости, прибывшие по программе "Песочница", у которых ПЦР-тест не негативный, могут не соблюдать карантин при отсутствии симптомов COVID-19, наличии высоких (более 30) показателей CT (CycleThreshold), а также доказательства, что они переболели в последние три месяца.Таким образом, туристы, у которых соблюдены все три требования – нет симптомов коронавируса, есть справка о перенесенной инфекции и высокое CT-значение (указывает на выздоровление) — будут освобождены от изоляции даже при положительном ПЦР-анализе.Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на уведомление Управления здравоохранения провинции Пхукет. Между тем, в изданиях сообщают, что власти региона пока официально не объявили об этом послаблении для иностранных путешественников.К заявлению на освобождение от карантина отдыхающему нужно приложить справку о перенесенном коронавирусе и предоставить документы в забронированном отеле SHA+, который передаст сведения в управление здравоохранения провинции.Туристы без справки о перенесенном в течение трех месяцев до въезда в Таиланд коронавирусе тоже могут быть освобождены от карантина в случае получения положительного результата ПЦР-теста. Но им придется сдать его повторно через 24 часа после первого.Если значение CT при первичном анализе было выше или равно 30, а новый тест показал отрицательный результат (то есть сомнений в корректности данных нет), гости смогут в этот же день свободно выходить из номера.Если CT-значение при первичном анализе было ниже 30, а повторный тест оказался отрицательным, туристам необходимо сдать третий ПЦР в течение 24 часов.При повторном положительном результате теста в обоих случаях придется десять дней продолжать соблюдать режим самоизоляции в гостинице. Анализы придется пересдать на пятый и десятый дни пребывания.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
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туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, куда поехать
В Таиланде туристов с положительным ПЦР-тестом освободят от карантина
В Таиланде планируют отменить карантин для туристов с положительным ПЦР-тестом
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Власти Таиланда намерены освободить от карантина туристов, даже если они получат положительный результат теста на коронавирус, но при определенных условиях, сообщает
АТОР.
С 3 февраля зарубежные гости, прибывшие по программе "Песочница", у которых ПЦР-тест не негативный, могут не соблюдать карантин при отсутствии симптомов COVID-19, наличии высоких (более 30) показателей CT (CycleThreshold), а также доказательства, что они переболели в последние три месяца.
Таким образом, туристы, у которых соблюдены все три требования – нет симптомов коронавируса, есть справка о перенесенной инфекции и высокое CT-значение (указывает на выздоровление) — будут освобождены от изоляции даже при положительном ПЦР-анализе.
Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на уведомление Управления здравоохранения провинции Пхукет. Между тем, в изданиях сообщают, что власти региона пока официально не объявили об этом послаблении для иностранных путешественников.
К заявлению на освобождение от карантина отдыхающему нужно приложить справку о перенесенном коронавирусе и предоставить документы в забронированном отеле SHA+, который передаст сведения в управление здравоохранения провинции.
Туристы без справки о перенесенном в течение трех месяцев до въезда в Таиланд коронавирусе тоже могут быть освобождены от карантина в случае получения положительного результата ПЦР-теста. Но им придется сдать его повторно через 24 часа после первого.
Если значение CT при первичном анализе было выше или равно 30, а новый тест показал отрицательный результат (то есть сомнений в корректности данных нет), гости смогут в этот же день свободно выходить из номера.
Если CT-значение при первичном анализе было ниже 30, а повторный тест оказался отрицательным, туристам необходимо сдать третий ПЦР в течение 24 часов.
При повторном положительном результате теста в обоих случаях придется десять дней продолжать соблюдать режим самоизоляции в гостинице. Анализы придется пересдать на пятый и десятый дни пребывания.