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Как изменится одна сфера жизни россиян с 1 марта?
С 1 марта свидетельства о смерти станут электронными - РИА Новости, 08.02.2022
Как изменится одна сфера жизни россиян с 1 марта?
Медицинские свидетельства о смерти с 1 марта переведут в электронный формат. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:48
2022-02-08T13:27
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Медицинские свидетельства о смерти с 1 марта переведут в электронный формат. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.Согласно документу, медицинские организации будут вносить информацию из свидетельств о смерти в единую информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда данные будут передавать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.Также доступ к Федеральному реестру будет у Минздрава, Минцифры, Федеральной налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию актов гражданского состояния, Федеральной службы госстатистики, федеральных и региональных органов исполнительной власти.Предполагается, что нововведение упростит работу загсов и снимет часть нагрузки с россиян, которые до сих пор должны были самостоятельно в случае смерти родственника получить бумажное свидетельство и отнести его в органы записи актов гражданского состояния.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/dokumenty-1769667927.html
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общество
11:48 08.02.2022 (обновлено: 13:27 08.02.2022)
 
С 1 марта свидетельства о смерти станут электронными

Мишустин утвердил перевод свидетельств о смерти в электронный формат с 1 марта

© РИА Новости / Владимир АстапковичВрач в ординаторской работает на компьютере
Врач в ординаторской работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Врач в ординаторской работает на компьютере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Медицинские свидетельства о смерти с 1 марта переведут в электронный формат. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, медицинские организации будут вносить информацию из свидетельств о смерти в единую информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда данные будут передавать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.
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Также доступ к Федеральному реестру будет у Минздрава, Минцифры, Федеральной налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию актов гражданского состояния, Федеральной службы госстатистики, федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Предполагается, что нововведение упростит работу загсов и снимет часть нагрузки с россиян, которые до сих пор должны были самостоятельно в случае смерти родственника получить бумажное свидетельство и отнести его в органы записи актов гражданского состояния.
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