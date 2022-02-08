https://ria.ru/20220208/svidetelstvo-1771641134.html

Как изменится одна сфера жизни россиян с 1 марта?

С 1 марта свидетельства о смерти станут электронными - РИА Новости, 08.02.2022

Как изменится одна сфера жизни россиян с 1 марта?

Медицинские свидетельства о смерти с 1 марта переведут в электронный формат. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:48

2022-02-08T11:48

2022-02-08T13:27

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Медицинские свидетельства о смерти с 1 марта переведут в электронный формат. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.Согласно документу, медицинские организации будут вносить информацию из свидетельств о смерти в единую информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда данные будут передавать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.Также доступ к Федеральному реестру будет у Минздрава, Минцифры, Федеральной налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию актов гражданского состояния, Федеральной службы госстатистики, федеральных и региональных органов исполнительной власти.Предполагается, что нововведение упростит работу загсов и снимет часть нагрузки с россиян, которые до сих пор должны были самостоятельно в случае смерти родственника получить бумажное свидетельство и отнести его в органы записи актов гражданского состояния.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/dokumenty-1769667927.html

https://ria.ru/20220125/izolyatsiya-1769471197.html

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общество