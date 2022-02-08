https://ria.ru/20220208/sneg-1771624181.html

Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников

Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников - РИА Новости, 08.02.2022

Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников

Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:51

2022-02-08T10:51

2022-02-08T11:15

жкх

уфа

общество

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УФА, 8 фев – РИА Новости. Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб по уборке снега из-за болезни 270 дворников и механизаторов, сообщает уфимская мэрия.После обильных снегопадов в Уфе горожане жаловались на несвоевременную уборку снега. В минтрансе республики и мэрии пояснили, что город не убирается качественно из-за нехватки спецмашин и рабочих. В автопарке города всего 528 единиц техники, тогда как должно быть 2432 единицы, улицы убирают всего 2334 человека, а штате должно быть 7302 работника. После этого в администрации Уфы приняли решение с 1 февраля поднять зарплаты и ввести премии за интенсивность работы дворникам и водителям спецмашин.В городской администрации во вторник сообщили, что "в связи повышением заработной платы сотрудникам, задействованным на уборке улиц и дорог Уфы, за январь приняли на работу 106 человек, из них 60 водителей и механизаторов, а также 46 рабочих".В сообщении отмечается, что ежедневно в круглосуточном режиме на улицах города на очистку улично-дорожной сети, парков и скверов выходит более 260 единиц техники и 550 дорожных рабочих в дневную смену, свыше 180 единиц техники и 150 дорожных рабочих - в ночную. Кроме того, из-за обильных осадков в первой декаде января ежедневно дополнительно привлекалось более 70 единиц специализированной техники."К сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сказалась и на деятельности коммунальных служб: в настоящее время заболели порядка 270 человек", - говорится в сообщении уфимской мэрии.По данным администрации города, с 1 по 7 февраля на снежные полигоны и снегоплавильный пункт из Уфы вывезли более 114 тысяч кубических метров снега. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети города вывезли 1 162 410 кубических метров снежной массы.

https://ria.ru/20220127/kommunalschiki-1769849504.html

https://ria.ru/20211224/sneg-1765392227.html

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жкх, уфа, общество