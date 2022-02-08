https://ria.ru/20220208/sneg-1771624181.html
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников - РИА Новости, 08.02.2022
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников
Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:51
2022-02-08T10:51
2022-02-08T11:15
жкх
уфа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588582883_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_91ffc3ab3397db3163f7990f290b2a45.jpg
УФА, 8 фев – РИА Новости. Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб по уборке снега из-за болезни 270 дворников и механизаторов, сообщает уфимская мэрия.После обильных снегопадов в Уфе горожане жаловались на несвоевременную уборку снега. В минтрансе республики и мэрии пояснили, что город не убирается качественно из-за нехватки спецмашин и рабочих. В автопарке города всего 528 единиц техники, тогда как должно быть 2432 единицы, улицы убирают всего 2334 человека, а штате должно быть 7302 работника. После этого в администрации Уфы приняли решение с 1 февраля поднять зарплаты и ввести премии за интенсивность работы дворникам и водителям спецмашин.В городской администрации во вторник сообщили, что "в связи повышением заработной платы сотрудникам, задействованным на уборке улиц и дорог Уфы, за январь приняли на работу 106 человек, из них 60 водителей и механизаторов, а также 46 рабочих".В сообщении отмечается, что ежедневно в круглосуточном режиме на улицах города на очистку улично-дорожной сети, парков и скверов выходит более 260 единиц техники и 550 дорожных рабочих в дневную смену, свыше 180 единиц техники и 150 дорожных рабочих - в ночную. Кроме того, из-за обильных осадков в первой декаде января ежедневно дополнительно привлекалось более 70 единиц специализированной техники."К сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сказалась и на деятельности коммунальных служб: в настоящее время заболели порядка 270 человек", - говорится в сообщении уфимской мэрии.По данным администрации города, с 1 по 7 февраля на снежные полигоны и снегоплавильный пункт из Уфы вывезли более 114 тысяч кубических метров снега. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети города вывезли 1 162 410 кубических метров снежной массы.
https://ria.ru/20220127/kommunalschiki-1769849504.html
https://ria.ru/20211224/sneg-1765392227.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588582883_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_5c057d412801a1d33b734c7519bedcce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, уфа, общество
10:51 08.02.2022 (обновлено: 11:15 08.02.2022)
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников
Мэрия Уфы объяснила плохую уборку снега большим числом заболевших коммунальщиков
УФА, 8 фев – РИА Новости.
Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб по уборке снега из-за болезни 270 дворников и механизаторов, сообщает
уфимская мэрия.
После обильных снегопадов в Уфе
горожане жаловались на несвоевременную уборку снега. В минтрансе республики и мэрии пояснили, что город не убирается качественно из-за нехватки спецмашин и рабочих. В автопарке города всего 528 единиц техники, тогда как должно быть 2432 единицы, улицы убирают всего 2334 человека, а штате должно быть 7302 работника. После этого в администрации Уфы приняли решение с 1 февраля поднять зарплаты и ввести премии за интенсивность работы дворникам и водителям спецмашин.
В городской администрации во вторник сообщили, что "в связи повышением заработной платы сотрудникам, задействованным на уборке улиц и дорог Уфы, за январь приняли на работу 106 человек, из них 60 водителей и механизаторов, а также 46 рабочих".
В сообщении отмечается, что ежедневно в круглосуточном режиме на улицах города на очистку улично-дорожной сети, парков и скверов выходит более 260 единиц техники и 550 дорожных рабочих в дневную смену, свыше 180 единиц техники и 150 дорожных рабочих - в ночную. Кроме того, из-за обильных осадков в первой декаде января ежедневно дополнительно привлекалось более 70 единиц специализированной техники.
"К сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сказалась и на деятельности коммунальных служб: в настоящее время заболели порядка 270 человек", - говорится в сообщении уфимской мэрии.
По данным администрации города, с 1 по 7 февраля на снежные полигоны и снегоплавильный пункт из Уфы вывезли более 114 тысяч кубических метров снега. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети города вывезли 1 162 410 кубических метров снежной массы.