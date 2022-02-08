Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/sneg-1771624181.html
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников - РИА Новости, 08.02.2022
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников
Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:51
2022-02-08T11:15
жкх
уфа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588582883_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_91ffc3ab3397db3163f7990f290b2a45.jpg
УФА, 8 фев – РИА Новости. Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб по уборке снега из-за болезни 270 дворников и механизаторов, сообщает уфимская мэрия.После обильных снегопадов в Уфе горожане жаловались на несвоевременную уборку снега. В минтрансе республики и мэрии пояснили, что город не убирается качественно из-за нехватки спецмашин и рабочих. В автопарке города всего 528 единиц техники, тогда как должно быть 2432 единицы, улицы убирают всего 2334 человека, а штате должно быть 7302 работника. После этого в администрации Уфы приняли решение с 1 февраля поднять зарплаты и ввести премии за интенсивность работы дворникам и водителям спецмашин.В городской администрации во вторник сообщили, что "в связи повышением заработной платы сотрудникам, задействованным на уборке улиц и дорог Уфы, за январь приняли на работу 106 человек, из них 60 водителей и механизаторов, а также 46 рабочих".В сообщении отмечается, что ежедневно в круглосуточном режиме на улицах города на очистку улично-дорожной сети, парков и скверов выходит более 260 единиц техники и 550 дорожных рабочих в дневную смену, свыше 180 единиц техники и 150 дорожных рабочих - в ночную. Кроме того, из-за обильных осадков в первой декаде января ежедневно дополнительно привлекалось более 70 единиц специализированной техники."К сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сказалась и на деятельности коммунальных служб: в настоящее время заболели порядка 270 человек", - говорится в сообщении уфимской мэрии.По данным администрации города, с 1 по 7 февраля на снежные полигоны и снегоплавильный пункт из Уфы вывезли более 114 тысяч кубических метров снега. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети города вывезли 1 162 410 кубических метров снежной массы.
https://ria.ru/20220127/kommunalschiki-1769849504.html
https://ria.ru/20211224/sneg-1765392227.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588582883_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_5c057d412801a1d33b734c7519bedcce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, уфа, общество
10:51 08.02.2022 (обновлено: 11:15 08.02.2022)
 
Плохую уборку снега в Уфе объяснили большим числом заболевших дворников

Мэрия Уфы объяснила плохую уборку снега большим числом заболевших коммунальщиков

© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в фотобанк
Уфа
Читать ria.ru в
УФА, 8 фев – РИА Новости. Администрация Уфы после увеличения зарплаты коммунальщиков приняла на работу более 100 человек, но эпидемиологическая ситуация сказалась на деятельности служб по уборке снега из-за болезни 270 дворников и механизаторов, сообщает уфимская мэрия.
После обильных снегопадов в Уфе горожане жаловались на несвоевременную уборку снега. В минтрансе республики и мэрии пояснили, что город не убирается качественно из-за нехватки спецмашин и рабочих. В автопарке города всего 528 единиц техники, тогда как должно быть 2432 единицы, улицы убирают всего 2334 человека, а штате должно быть 7302 работника. После этого в администрации Уфы приняли решение с 1 февраля поднять зарплаты и ввести премии за интенсивность работы дворникам и водителям спецмашин.
Займитесь делом! – мэр Липецка Уваркина раскритиковала работу коммунальных служб
27 января, 18:33
Мэр Липецка нецензурно отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега
В городской администрации во вторник сообщили, что "в связи повышением заработной платы сотрудникам, задействованным на уборке улиц и дорог Уфы, за январь приняли на работу 106 человек, из них 60 водителей и механизаторов, а также 46 рабочих".
В сообщении отмечается, что ежедневно в круглосуточном режиме на улицах города на очистку улично-дорожной сети, парков и скверов выходит более 260 единиц техники и 550 дорожных рабочих в дневную смену, свыше 180 единиц техники и 150 дорожных рабочих - в ночную. Кроме того, из-за обильных осадков в первой декаде января ежедневно дополнительно привлекалось более 70 единиц специализированной техники.
"К сожалению, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сказалась и на деятельности коммунальных служб: в настоящее время заболели порядка 270 человек", - говорится в сообщении уфимской мэрии.
По данным администрации города, с 1 по 7 февраля на снежные полигоны и снегоплавильный пункт из Уфы вывезли более 114 тысяч кубических метров снега. Всего с начала сезона с улично-дорожной сети города вывезли 1 162 410 кубических метров снежной массы.
Сотрудница коммунальных служб чистит снег - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 17:57
В Севастополе управляющая компания объяснила плохую уборку снега
 
ЖКХУфаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала