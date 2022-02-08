https://ria.ru/20220208/ryazan-1771738266.html

В Рязани открыли два дополнительных пункта тестирования на COVID-19

В Рязани открыли два дополнительных пункта тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022

В Рязани открыли два дополнительных пункта тестирования на COVID-19

Два дополнительных пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 начали действовать в Рязани, открытые ранее аналогичные центры показали свою... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:44

2022-02-08T17:44

2022-02-08T17:44

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РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Два дополнительных пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 начали действовать в Рязани, открытые ранее аналогичные центры показали свою востребованность, сообщил во вторник на заседании правительства региона губернатор Николай Любимов.В конце января в Рязани открылись четыре пункта экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Услуга здесь предоставляется гражданам бесплатно и без предварительной записи. Сообщалось, что работать они будут до тех пор, пока в городе не зафиксируют спад заболеваемости.По словам главы региона, за прошедшие дни медики провели в таких пунктах более 9 тысяч исследований, свыше 1,5 тысяч из них оказались с положительным результатом. Кроме того, 250 тысяч экспресс-тестов приобретено для медицинских организаций региона, в сутки производится около 10 тысяч исследований."И тем не менее, этого недостаточно. Рязанцы не раз жаловались в соцсетях о том, что пройти диагностику сложно, а результата ждать долго. Открытие мобильных пунктов позволило существенно увеличить количество людей, прошедших тестирование, сократить сроки проведения и получения результатов анализов. С учетом положительного опыта первой недели работы было принято решение об организации еще двух пунктов... Они открываются сегодня", - сказал Любимов.Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения уделить особое внимание обеспечению пунктов экспресс-тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты, расходными материалами и соблюдению режима работы. Он также поблагодарил волонтеров за помощь медперсоналу.Дополнительно Любимов дал областному минздраву поручения, связанные с организацией работы по дистанционному оформлению больничных. Услугу начали оказывать в регионе с начала текущей недели. "Уверен, что такая мера хоть немного разгрузит амбулаторное звено и позволит людям, у которых есть первые признаки заболевания, не ходить лишний раз в больницу... Только за вчерашний день в двух крупных больницах города – ОКБ и 11 больнице – открыто более 150 дистанционных листков нетрудоспособности. Сейчас важно, чтобы эта система работала четко", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20220131/testirovanie-1770336706.html

https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html

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