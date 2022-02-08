Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220208/ryazan-1771738266.html
В Рязани открыли два дополнительных пункта тестирования на COVID-19
В Рязани открыли два дополнительных пункта тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2022
В Рязани открыли два дополнительных пункта тестирования на COVID-19
Два дополнительных пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 начали действовать в Рязани, открытые ранее аналогичные центры показали свою... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:44
2022-02-08T17:44
рязанская область
общество
здоровье - общество
рязань
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770836085_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_cb23eb4dd29575d20bde76d8414ab006.jpg
РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Два дополнительных пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 начали действовать в Рязани, открытые ранее аналогичные центры показали свою востребованность, сообщил во вторник на заседании правительства региона губернатор Николай Любимов.В конце января в Рязани открылись четыре пункта экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Услуга здесь предоставляется гражданам бесплатно и без предварительной записи. Сообщалось, что работать они будут до тех пор, пока в городе не зафиксируют спад заболеваемости.По словам главы региона, за прошедшие дни медики провели в таких пунктах более 9 тысяч исследований, свыше 1,5 тысяч из них оказались с положительным результатом. Кроме того, 250 тысяч экспресс-тестов приобретено для медицинских организаций региона, в сутки производится около 10 тысяч исследований."И тем не менее, этого недостаточно. Рязанцы не раз жаловались в соцсетях о том, что пройти диагностику сложно, а результата ждать долго. Открытие мобильных пунктов позволило существенно увеличить количество людей, прошедших тестирование, сократить сроки проведения и получения результатов анализов. С учетом положительного опыта первой недели работы было принято решение об организации еще двух пунктов... Они открываются сегодня", - сказал Любимов.Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения уделить особое внимание обеспечению пунктов экспресс-тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты, расходными материалами и соблюдению режима работы. Он также поблагодарил волонтеров за помощь медперсоналу.Дополнительно Любимов дал областному минздраву поручения, связанные с организацией работы по дистанционному оформлению больничных. Услугу начали оказывать в регионе с начала текущей недели. "Уверен, что такая мера хоть немного разгрузит амбулаторное звено и позволит людям, у которых есть первые признаки заболевания, не ходить лишний раз в больницу... Только за вчерашний день в двух крупных больницах города – ОКБ и 11 больнице – открыто более 150 дистанционных листков нетрудоспособности. Сейчас важно, чтобы эта система работала четко", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220131/testirovanie-1770336706.html
https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770836085_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_bbfcd2be70c0fac2f695c345c13a322f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, рязань, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:44 08.02.2022
 
В Рязани открыли два дополнительных пункта тестирования на COVID-19

В Рязани открыли два дополнительных пункта экспресс-тестирования на COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра
Сотрудник Диагностического центра - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Диагностического центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Два дополнительных пункта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 начали действовать в Рязани, открытые ранее аналогичные центры показали свою востребованность, сообщил во вторник на заседании правительства региона губернатор Николай Любимов.
В конце января в Рязани открылись четыре пункта экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Услуга здесь предоставляется гражданам бесплатно и без предварительной записи. Сообщалось, что работать они будут до тех пор, пока в городе не зафиксируют спад заболеваемости.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 16:31Рязанская область
Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани
По словам главы региона, за прошедшие дни медики провели в таких пунктах более 9 тысяч исследований, свыше 1,5 тысяч из них оказались с положительным результатом. Кроме того, 250 тысяч экспресс-тестов приобретено для медицинских организаций региона, в сутки производится около 10 тысяч исследований.
"И тем не менее, этого недостаточно. Рязанцы не раз жаловались в соцсетях о том, что пройти диагностику сложно, а результата ждать долго. Открытие мобильных пунктов позволило существенно увеличить количество людей, прошедших тестирование, сократить сроки проведения и получения результатов анализов. С учетом положительного опыта первой недели работы было принято решение об организации еще двух пунктов... Они открываются сегодня", - сказал Любимов.
Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения уделить особое внимание обеспечению пунктов экспресс-тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты, расходными материалами и соблюдению режима работы. Он также поблагодарил волонтеров за помощь медперсоналу.
Дополнительно Любимов дал областному минздраву поручения, связанные с организацией работы по дистанционному оформлению больничных. Услугу начали оказывать в регионе с начала текущей недели. "Уверен, что такая мера хоть немного разгрузит амбулаторное звено и позволит людям, у которых есть первые признаки заболевания, не ходить лишний раз в больницу... Только за вчерашний день в двух крупных больницах города – ОКБ и 11 больнице – открыто более 150 дистанционных листков нетрудоспособности. Сейчас важно, чтобы эта система работала четко", - отметил губернатор.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:57Рязанская область
В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов
 
Рязанская областьОбществоЗдоровье - ОбществоРязаньКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала