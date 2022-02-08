https://ria.ru/20220208/referendum-1771650148.html

В Белоруссии ограничили доступ к сайтам, призывающим к срыву референдума

В Белоруссии ограничили доступ к сайтам, призывающим к срыву референдума - РИА Новости, 08.02.2022

В Белоруссии ограничили доступ к сайтам, призывающим к срыву референдума

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила об ограничении доступа к сайтам, призывающим к порче бюллетеней на предстоящем референдуме по поправкам в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:19

2022-02-08T12:19

2022-02-08T12:19

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александр лукашенко

белоруссия

витебская область

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила об ограничении доступа к сайтам, призывающим к порче бюллетеней на предстоящем референдуме по поправкам в конституцию."По постановлениям прокурора Витебской области ограничен доступ к интернет-сайтам "zubr.media" и "xx2022.org". Установлено, что на этих ресурсах размещались недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме; призывы к порче бюллетеней во время голосования", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.По информации ведомства, также на этих сайтах призывали к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и республику в целом.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220208/referendum-1771631921.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, витебская область