13:01 08.02.2022 (обновлено: 13:40 08.02.2022)
Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений
Президент Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова" Национальный центр генетических ресурсов растений", - говорится в документе.
Центр будет заниматься формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений, в том числе – сельскохозяйственных; разрабатывать методики их сбора и хранения; вести мониторинг состояния генетических ресурсов растений в местах их естественного произрастания и выращивания; искать новые и ценные образцы. Кроме того, в функции центра будет входить определение правил и общих принципов описания образцов генетических ресурсов растений, ведение баз данных, межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.
Правительство РФ в течение шести месяцев должно разработать и утвердить программу развития центра. Центр будет финансироваться из федерального бюджета по линии Минобразования РФ, а координация его деятельности возложена на межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования генетических ресурсов растений.