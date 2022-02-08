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Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений
Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений - РИА Новости, 08.02.2022
Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:01
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владимир путин
наука
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Центр будет заниматься формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений, в том числе – сельскохозяйственных; разрабатывать методики их сбора и хранения; вести мониторинг состояния генетических ресурсов растений в местах их естественного произрастания и выращивания; искать новые и ценные образцы. Кроме того, в функции центра будет входить определение правил и общих принципов описания образцов генетических ресурсов растений, ведение баз данных, межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.Правительство РФ в течение шести месяцев должно разработать и утвердить программу развития центра. Центр будет финансироваться из федерального бюджета по линии Минобразования РФ, а координация его деятельности возложена на межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования генетических ресурсов растений.
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владимир путин, наука, россия
13:01 08.02.2022 (обновлено: 13:40 08.02.2022)
 
Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений

Президент Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова" Национальный центр генетических ресурсов растений", - говорится в документе.
Центр будет заниматься формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений, в том числе – сельскохозяйственных; разрабатывать методики их сбора и хранения; вести мониторинг состояния генетических ресурсов растений в местах их естественного произрастания и выращивания; искать новые и ценные образцы. Кроме того, в функции центра будет входить определение правил и общих принципов описания образцов генетических ресурсов растений, ведение баз данных, межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.
Правительство РФ в течение шести месяцев должно разработать и утвердить программу развития центра. Центр будет финансироваться из федерального бюджета по линии Минобразования РФ, а координация его деятельности возложена на межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования генетических ресурсов растений.
 
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