https://ria.ru/20220208/rasteniya-1771660537.html

Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений

Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений - РИА Новости, 08.02.2022

Путин подписал указ о создании Центра генетических ресурсов растений

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:01

2022-02-08T13:01

2022-02-08T13:40

владимир путин

наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_c52a45c4692de2be1ad61e12b1831e00.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Национального центра генетических ресурсов растений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Центр будет заниматься формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов растений, в том числе – сельскохозяйственных; разрабатывать методики их сбора и хранения; вести мониторинг состояния генетических ресурсов растений в местах их естественного произрастания и выращивания; искать новые и ценные образцы. Кроме того, в функции центра будет входить определение правил и общих принципов описания образцов генетических ресурсов растений, ведение баз данных, межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество.Правительство РФ в течение шести месяцев должно разработать и утвердить программу развития центра. Центр будет финансироваться из федерального бюджета по линии Минобразования РФ, а координация его деятельности возложена на межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования генетических ресурсов растений.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, наука, россия