https://ria.ru/20220208/rassledovanie-1771611501.html

В деле о гибели людей в медцентре в Петербурге появились новые фигуранты

В деле о гибели людей в медцентре в Петербурге появились новые фигуранты - РИА Новости, 08.02.2022

В деле о гибели людей в медцентре в Петербурге появились новые фигуранты

Три новых фигуранта появились в деле о гибели семи пациентов в медцентре Петербурга, это заместители главврача, им предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:55

2022-02-08T09:55

2022-02-08T10:03

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Три новых фигуранта появились в деле о гибели семи пациентов в медцентре Петербурга, это заместители главврача, им предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов, также арестована заведующая клиники Елена Медведева."В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.Кроме того, обвинение предъявлено старшей медсестре медцентра.Ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, скончались в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. По версии следствия, в больнице долгое время оказывали медуслуги с применением промышленного химического препарата, не включенного в госреестр лекарственных средств, а также не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В январе СК сообщил о гибели и госпитализации нескольких человек после прохождения диагностики в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1". По данным ГСУСК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов. По информации источника, у госпитализированных пациентов было выявлено отравление барием.Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

https://ria.ru/20220204/medtsentr-1771044967.html

https://ria.ru/20220127/klinika-1769747771.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)