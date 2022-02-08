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В деле о гибели людей в медцентре в Петербурге появились новые фигуранты
В деле о гибели людей в медцентре в Петербурге появились новые фигуранты - РИА Новости, 08.02.2022
В деле о гибели людей в медцентре в Петербурге появились новые фигуранты
Три новых фигуранта появились в деле о гибели семи пациентов в медцентре Петербурга, это заместители главврача, им предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:55
2022-02-08T10:03
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Три новых фигуранта появились в деле о гибели семи пациентов в медцентре Петербурга, это заместители главврача, им предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов, также арестована заведующая клиники Елена Медведева."В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.Кроме того, обвинение предъявлено старшей медсестре медцентра.Ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, скончались в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. По версии следствия, в больнице долгое время оказывали медуслуги с применением промышленного химического препарата, не включенного в госреестр лекарственных средств, а также не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В январе СК сообщил о гибели и госпитализации нескольких человек после прохождения диагностики в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1". По данным ГСУСК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов. По информации источника, у госпитализированных пациентов было выявлено отравление барием.Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
https://ria.ru/20220204/medtsentr-1771044967.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
09:55 08.02.2022 (обновлено: 10:03 08.02.2022)
 
В деле о гибели людей в медцентре в Петербурге появились новые фигуранты

В деле о гибели семи пациентов в медцентре в Петербурге появились два новых фигуранта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Три новых фигуранта появились в деле о гибели семи пациентов в медцентре Петербурга, это заместители главврача, им предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее был арестован главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов, также арестована заведующая клиники Елена Медведева.
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"В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.
Кроме того, обвинение предъявлено старшей медсестре медцентра.
Ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что семь пациентов, проходивших диагностику в петербургском медцентре, скончались в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. По версии следствия, в больнице долгое время оказывали медуслуги с применением промышленного химического препарата, не включенного в госреестр лекарственных средств, а также не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В январе СК сообщил о гибели и госпитализации нескольких человек после прохождения диагностики в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1". По данным ГСУСК, причиной трагедии могло стать использование контрафактного медицинского препарата. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов. По информации источника, у госпитализированных пациентов было выявлено отравление барием.
Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
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